Independent: Οι Εργατικοί μας προσφέρουν ένα ψυχόδραμα το οποίο δεν θέλει απολύτως κανείς

Θέση έναντι της πρωτοφανούς κρίσης ηγεσίας που ταλανίζει την κυβέρνηση μετά τα καταστροφικά για το Εργατικό Κόμμα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας παίρνει η εφημερίδα Independent μέσω του κύριου άρθρου της με τον οξύ τίτλο.

«Μόνο το Εργατικό Κόμμα θα ήταν ικανό να χειριστεί με τόσο κακό τρόπο τα του οίκου του ώστε η ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο να συμπέσει με την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας. Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως η διαχείριση της κρίσης από τον Sir Κιρ Στάρμερ έγινε με κάποια επιδεξιότητα. Η χθεσινή καθοριστικής σημασίας ομιλία του ήταν αρκετά ειλικρινής και τολμηρή ώστε να ηρεμήσει εν μέρει τα πνεύματα, όχι, όμως, αρκετά για να σταματήσει για τα καλά όλο αυτό το ψυχόδραμα που παρακολουθούμε στο στρατόπεδο των Εργατικών τις τελευταίες μέρες. Στην πραγματικότητα, η κρίση στην ηγεσία του κόμματος φαίνεται να βαθαίνει», αναφέρει το άρθρο ενόσω 80 βουλευτές καλούν τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ή να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραίτησης.

«Κανείς τους δεν είναι τόσο εκπληκτικά χαρισματικός για να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις»

Σε έναν περίεργο παραλληλισμό με τον προκάτοχό του Sir Τζον Μέιτζορ που είχε, επίσης, μια ταραχώδη πρωθυπουργία αλλά κατάφερε να επιβιώσει παρά τα προγνωστικά, ο Sir Κιρ έφθασε να δηλώσει πως θέλει τη Βρετανία «στην καρδιά της Ευρώπης», ένα δελεαστικό υπονοούμενο για έναν πιο φιλόδοξο εναγκαλισμό με το ευρωπαϊκό όνειρο.

«Περισσότεροι από 80 βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει. Όσοι κι αν είναι οι επίδοξοι διάδοχοί του, οι αντίπαλοι του Sir Κιρ έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από εμπόδια, τα ίδια περίπου που είχαν αναδειχθεί και στην προηγούμενη κρίση ηγεσίας στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το περασμένο φθινόπωρο. Κι εκεί συμβιβάστηκαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και δεν θέλησαν ποτέ να κάνουν την αποφασιστική κίνηση, πόσω μάλλον να συντονίσουν τις επιθέσεις τους κατά του πρωθυπουργού. Όσο κι αν έχουν απηυδήσει με τον αρχηγό τους και παρά τις σεβαστές φιλοδοξίες τους, από τους αντιπάλους του λείπει ένα πειστικό, εναλλακτικό «μανιφέστο». Κανείς τους δεν είναι τόσο εκπληκτικά χαρισματικός ώστε να μπορεί να αναστρέψει τα ποσοστά των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις. Τα σχέδια που εξυφαίνουν διαρκώς είναι «προχειροδουλειές», σημειώνει καυστικά το άρθρο.

Το μη χείρον βέλτιστον

Ποια είναι η λύση, λοιπόν; «Θα ήταν καλύτερα εάν με κάποιον τρόπο μπορούσαν να «συνωμοτήσουν» για να εργαστούν από κοινού και ο κ. Μπέρναμ (Σ.σ Δήμαρχος του Μάντσεστερ και επίδοξος δελφίνος με ισχυρή στήριξη στο εσωτερικό του κόμματος) να σταθεί στο πλευρό του Sir Κιρ σε μια ειλικρινή επίδειξη ενότητας με έναν ρόλο επιρροής στο υπουργικό συμβούλιο αποκηρύσσοντας τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία. Ένα ευρύτερο και ισχυρότερο υπουργικό συμβούλιο θα ήταν σίγουρα ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα για το μέλλον του κόμματος και της χώρας. Ελλείψει καλύτερου αντίπαλου δέους, ο Sir Κιρ έχει μέχρι στιγμής επιβιώσει. Αψήφησε όσους αποκαλεί ευγενικά «αμφισβητίες» του, αρκεί, ωστόσο, μόνο μία ευκαιρία για τους πολιτικούς εχθρούς του ώστε να φανούν τυχεροί και να καταφέρουν ό,τι επιδιώκουν. Είτε αποχωρήσει τώρα είτε αργότερα ο Sir Κιρ, λίγα θα αλλάξουν. Το ψυχόδραμα θα εξακολουθήσει σίγουρα», καταλήγει η εφημερίδα.

Κι ενώ ο Independent είναι σαφές πως παίρνει θέση υπέρ του Στάρμερ, σημερινό δημοσίευμα των Times αναφέρει πως ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ- ο οποίος είχε σήμερα το πρωί σύντομη συνάντηση με τον Στάρμερ- ετοιμάζεται να παραιτηθεί με πιθανό το ενδεχόμενο να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Προς το παρόν, το γραφείο του Στρίτινγκ δεν έχει σχολιάσει το δημοσίευμα.