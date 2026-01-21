Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Ρήγματα, καχυποψία και όρια απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς που αρχίζει αύριο στα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν πρόκειται να ανατρέψει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.

Ούτε τις αρνητικές δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το κόμμα σε γεωμετρική πτώση. Το συγκεκριμένο συνέδριο, όμως, θα προσδιορίσει την προεκλογική συνεργασία που από ότι όλα δείχνουν θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Και σε καμία περίπτωση με τον Αλέξη Τσίπρα.



Όσο και αν ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου θα το ήθελαν, στην παρούσα φάση θεωρείται αδύνατον. Για να γίνει αντιληπτό το εσωτερικό πλαίσιο της Νέας Αριστεράς, η «μάχη» που δίνεται στο συνέδριο δεν είναι αν θα υπάρξει προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά αν θα υπάρξει στο τελικό κείμενο αναφορά στο όνομα του.

Η πλειοψηφία του κόμματος δεν είναι αρνητική στην προοπτική της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, όλα αυτά, λένε τα στελέχη του κόμματος, «θα λάβουν σάρκα και οστά προϊόντος του χρόνου και όχι εντός του συνεδρίου καθώς οι εξελίξεις εκτιμάται πως θα είναι ραγδαίες και κανείς δεν γνωρίζει ούτε περί Τσίπρα ούτε πως θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ». Δεν είναι, όπως εξηγούν, «νωρίς χρονικά», είναι «ανεδαφική η οποιαδήποτε απόφαση αφού είναι άγνωστο το μέλλον».

Περίεργες διαρροές για συνάντηση Τσίπρα - Χαρίτση





Σύμφωνα με πληροφορίες την τελευταία στιγμή, μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα σοβαρό θέμα καθώς υπήρξαν διαρροές περί επικείμενης συνάντησης Τσίπρα-Χαρίτση. Είναι γεγονός πως δυο ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, από μόνη της η είδηση αποτελεί αιτία ευρύτερης σύγκρουσης. Λέγεται πως οι εξηγήσεις δόθηκαν και η ένταση αποσοβήθηκε. Αλλά η μερική καχυποψία παραμένει.



Είναι γεγονός πως στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς το κλίμα προσομοιάζει με τις παρούσες καιρικές συνθήκες. Τα μέλη και στα στελέχη του κόμματος φέρονται να υιοθετούν την απόλυτη λύση-κάτι ως τελική αναμέτρηση. Η πλειοψηφία του κόμματος έχει ήδη αποφασίσει:



-καμία συνεργασία με Αλέξη Τσίπρα.



-ανοιχτός διάλογος και θετική προοπτική με ΣΥΡΙΖΑ αλλά όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο.



-αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές ως την «καθαρή» λύση.



Πάντα τα συνέδρια της αριστεράς είχαν το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον.