Ανδρουλάκης: Προσκλητήριο σε Κεντροαριστερά με όρους και πρόταση-έκπληξη σε Χαρίτση

Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι αδιαπραγμάτευτη και ένα σημείο στο οποίο άπαντες ομνύουν. Ουδείς στην Χαριλάου Τρικούπη αποδέχεται σενάρια για νέα σχήματα ή κοινά ψηφοδέλτια.

Εξίσου καθαρή για το σύνολο των στελεχών είναι και η απόρριψη της μετεκλογικής σύμπραξης με τη ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει ξεκόψει, ο δε Χάρης Δούκας ζητά να ψηφιστεί και από το συνέδριο.

Εκείνο το πεδίο που συγκεντρώνει τις περισσότερες αποκλίνουσες οπτικές και διαφωνίες αφορά την προεκλογική συζήτηση για την προετοιμασία του εδάφους σε ένα ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών. Διχασμό προκαλεί επίσης το ποιοι θα έπαιρναν μέρος σε έναν τέτοιο διάλογο, με τον Αλέξη Τσίπρα να αποτελεί το «κόκκινο πανί» για τους περισσότερους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τραβώντας διαχωριστική γραμμή από τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος άλλωστε δείχνει να κινείται ανταγωνιστικά και όχι συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, δεν είναι απόλυτα αρνητικός το τελευταίο διάστημα σε μια τέτοια διαβούλευση με όρους και προϋποθέσεις. Να μην αμφισβητεί την αυτονομία αλλά και την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στην Κεντροαριστερά, να αφορά θέματα που μπορεί να υπάρξει κοινή συνισταμένη, να γίνεται στο προσκήνιο και να μη σχετίζεται με τη νομή μικροκομματικών εξουσιών.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση κινείται η πρωτοβουλία του για μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την αναθεώρηση του άρθρου 86, η συμμετοχή του σε κοινή εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή αλλά και η συνυπογραφή με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για κοινοβουλευτικές θεσμικές πρωτοβουλίες.

Πρόταση - έκπληξη στον Χαρίτση

Μάλιστα, όπως πληροφορείται το flash.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης -και υπό το πρίσμα των εξελίξεων που δημιουργεί η επανεμφάνιση Τσίπρα- φέρεται να έχει λάβει τις αποφάσεις του και αναμένεται μέχρι το συνέδριο να κάνει πιο σαφές και συγκεκριμένο το κάλεσμά του προς πολιτικές δυνάμεις αλλά και πρόσωπα που θεωρεί ότι θα μπορούσαν να προσθέσουν δυνάμεις στο εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ.

Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Αλέξης Χαρίτσης. Αλλά ακόμη κι αν ανταποκρινόταν θετικά, όλοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα της συνεργασίας (ώστε να μην είναι προσωπική ένταξη) και επίσης να αποσαφηνιστεί το μέλλον της Νέας Αριστεράς που έχει συνέδριο τον Ιανουάριο του 2026. Σημαντικό ρόλο για τη στρατηγική του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ παίζει και η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Σε γενικές γραμμές πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί οι συζητήσεις περί συνεργασιών να μονοπωλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε σχέση με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι αυτό δεν βοηθά να φωτιστεί το πρόγραμμα και οι θέσεις του κόμματος αλλά και να ενισχυθεί η αυτοτελής δυναμική του. Γι’ αυτό όταν ερωτάται σχετικά δίνει έμφαση στην πρωτιά του ΠΑΣΟΚ έστω με μία ψήφο και στην πολιτική αλλαγή, που όπως λέει, μόνο η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να φέρει στον τόπο. «Δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές. Όποιος θέλει αυτήν την αλλαγή που προτείνουμε με το πρόγραμμά μας, ας έρθει- το πρόγραμμά μας είναι «ευαγγέλιο»», είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ενώ χθες τόνισε χαρακτηριστικά (Mega): «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και το μήνυμά μου προς τους τους πολίτες είναι ένα: Αν θέλουμε να φύγει η ΝΔ, ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε, είναι με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη κι έχει βούληση να κάνει πράξη αυτά που λέει». Ειδικότερα για τις συνεργασίες διευκρίνισε: «Προφανέστατα αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να γίνουν και συνεργασίες. Αλλά συνεργασίες προγραμματικές, όχι παρασκηνιακές. Ολες μας οι συμφωνίες για να υπάρχει σταθερότητα, θα είναι προγραμματικές και όχι μοίρασμα καρέκλας».

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας επιμένει σε έναν ειλικρινή διάλογο θέσεων και αρχών με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, εντάσσοντας σε αυτές και το υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα. Θεωρεί ότι η ζύμωση πρέπει να οργανωθεί έγκαιρα, πολύ πριν τις εκλογές, διότι αν περιοριστεί μόνο στο τριήμερο των διερευνητικών εντολών, είναι πολύ πιθανόν να αποτύχει. «Πρέπει να συζητήσουμε, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυτούς που θέλουν», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων τη Δευτέρα (ΣΚΑΙ), χωρίς να αποκλείει το κυοφορούμενο κόμμα Καρυστιανού και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση. Με όσους θέλουν τον διάλογο», απάντησε σχετικά, υποστηρίζοντας ότι «στον διάλογο δεν ξεκινάς με αποκλεισμούς, λες «εγώ έχω αυτές τις αρχές και τις αξίες», ενώ ως βάση έθεσε μια συμφωνία «ότι δεν συζητάμε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και συζητάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση».

Ο Παύλος Γερουλάνος έχει τοποθετηθεί στην Πολιτική Γραμματεία που έγινε το Νοέμβριο, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ». Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ ορθά επιμένει στην αυτόνομη πορεία, «αλλά ταυτόχρονα οφείλει να είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, τους φορείς της, την κοινωνία των πολιτών, ακόμα και τάσεις και κόμματα, που ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες μας για να συνθέσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα».

Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει μια διαφοροποιημένη αντίληψη από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, συμφωνώντας πιο πολύ με την προσέγγιση του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς πιστεύει ότι η έναρξη συζητήσεων από τώρα είναι πρώιμη. «Μιλάμε για τις εκλογές του 2027. Μέχρι τότε, δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα κατέβουν. Δεν ξέρουμε ποιοι αρχηγοί θα είναι», έχει δηλώσει η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει τον στόχο του στις εκλογές και μετά θα αποφασίσει σε ποιους θα απευθυνθεί για πιθανή συμμαχία.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, το συνέδριο του Μαρτίου αναμένεται να λάβει τις σχετικές αποφάσεις και σε κάθε περίπτωση το κεφάλαιο «συνεργασίες» εκτιμάται βάσιμα ότι θα συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον κορυφής και βάσης του κόμματος.