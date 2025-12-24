Ένας απρόσμενος διάλογος Μητσοτάκη - Φλωρίδη για τους Καζαντζίδη και Νταλάρα

Ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο πυροδότησε η παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο, Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Δράσης για το 2026, στο πλαίσιο της οποίας έγινε και ένας αναλυτικός απολογισμός των πεπραγμένων του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τα τώρα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν, προκύπτει πως σε επίπεδο νομοσχεδίων, δράσεων και μεταρρυθμίσεων η τρέχουσα 4ετία αποδεικνύεται παραγωγικότερη της πρώτης ( 2019 – 2023 ), κάτι που δεν….φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού και δεν φαίνεται να έχει εντυπωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Μάλιστα, το ζήτημα της συνεπέστερης επικοινωνίας του κυβερνητικού έργου έθιξαν διάφοροι Υπουργοί, που έλαβαν μετά την παρουσίαση το λόγο, όπως η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως έμαθα πάντως , η τοποθέτηση, που ξεχώρισε ήταν αυτή του Γιώργου Φλωρίδη, που ανέκαθεν έχει το δικό του τρόπο για να κάνει πολιτικές επισημάνσεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρατήρησε ότι οι κυβερνήσεις ανέκαθεν αντιμετώπιζαν το πρόβλημα ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν λιγότερα από τα πραγματικά πεπραγμένα τους. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία ενώ όπως είπε δημιούργησε την Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών ακολούθως έχασε τις εκλογές με τους πολιτικούς εκείνης της εποχής να σκίζουν τα πτυχία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι απαιτείται πολλή δουλειά, προκειμένου να επιτευχθεί η ψυχική ταύτιση των πολιτών με το κυβερνητικό έργο και εν συνεχεία προέβη σε έναν παραλληλισμό, που έκανε εντύπωση στους συναδέλφους του.

«Όταν κάποτε ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης ρωτήθηκε για τον Γιώργο Νταλάρα εκείνος απήντησε ότι «αυτός δεν μπορεί να «κλάψει» ούτε ένα τραγούδι, θέλοντας να πει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ταυτίζεται με τα τραγούδια, που ερμηνεύει» είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τότε με εμφανή περιπαικτική διάθεση ο πρωθυπουργός ρώτησε τον Γιώργο Φλωρίδη: «εσύ ποιος είσαι ο Καζαντζίδης ή ο Νταλάρας;».