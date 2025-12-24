Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, Φώτα στην Πόλη

Το πλάνο των γιορτών για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το κύριο και μεγαλύτερο θα το περάσει στην Αθήνα. Ούτε καν στο Ηράκλειο, τον τόπο καταγωγής του δεν θα πάει.

Βέβαια, όπως λέει η παροιμία, όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στον Μωάμεθ. Θα ανέβει η μαμά Πόπη από Κρήτη, να φάει ο άνθρωπος κανένα φαγητό της προκοπής...

Ο λόγος πάντως που μένει στο κλεινόν άστυ είναι άλλος. Οι μέρες αυτές είναι, βλέπετε, οικογενειακές και ειδικά για τους πολιτικούς που δεν έχουν δυνατότητα να βλέπουν τα παιδιά τους καθημερινά και να τα χορταίνουν, οι γιορτές είναι η κατάλληλη ευκαιρία... Όμως ο μικρός Μαρίνος φέτος δε θέλει μετακινήσεις και εκδρομές, οπότε και ο μπαμπάς Νίκος το τηρεί και ακολουθεί. Μεταξύ πατέρα και γιου δεν χωρούν προεδριλίκια.

Το δεύτερο μέρος κι αφού γιορτάσουμε με το καλό Χριστούγεννα και αλλάξουμε το χρόνο, τα Φώτα δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης, πιστός στην παράδοση των τελευταίων ετών, θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και πιο συγκεκριμένα το Φανάρι, όπου θα παραστεί στον καθαγιασμό των υδάτων από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Κεράτιο Κόλπο. Η διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι φέτος θα πάει και στη Νίκαια της Τουρκίας, μία ημέρα νωρίτερα. Πρόκειται για την πόλη όπου είχε διεξαχθεί η Ά Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ. Πριν ένα μήνα μάλιστα, εκεί έγινε και η ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.