Χαρίτσης για ενιαίο ψηφοδέλτιο: «Μιλήσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα - Χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και στις διεργασίες που μπορεί να προκύψουν για ένα ενιαίο «λαϊκό μέτωπο», όπως το είπε, που θα τεθεί αντιπαραθετικά στην τωρινή κυβέρνηση της ΝΔ.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην «Επόμενη Μέρα» του Action 24, ο κ. Χαρίτσης έδειξε ανοιχτός σε συνεργασίες για σχήμα με ενιαίο ψηφοδέλτιο με τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει ένας «σοβαρός προγραμματικός διάλογος για τα μεγάλα, για τα μείζονα» ζητήματα και να προχωρήσει η διαδικασία ακόμη και για κοινό ψηφοδέλτιο εφόσον - όπως διευκρίνισε - «μπορούμε να φτάσουμε εκεί».

Αποκάλυψε πως με τον Αλέξη Τσίπρα έχουν μιλήσει εδώ και καιρό ενώ «χαιρέτησε» την δήλωση του Χάρη Δούκα ότι δεν πρέπει να υπάρξει «τρίτη ευκαιρία» για τη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε ότι ο διάλογος με Ανδρουλάκη και Τσίπρα πρέπει να γίνει δημόσια, ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε: «Δεν είμαστε ούτε στην Ελλάδα του 2010. Ούτε στην Ελλάδα του 2015. Ούτε στην Ελλάδα του 2019. Τολμώ να πω. Είμαστε μακριά και από την Ελλάδα του 2023. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Έχουμε μια τελείως διαφορετική και οικονομική και κοινωνική και πολιτική συνθήκη. Και πρέπει ο καθένας μας και η καθεμιά μας και ατομικά και συλλογικά να τοποθετούμε στη σημερινή πραγματικότητα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση, μια συνθήκη στην οποία κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου να το πω, ο κύκλος της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας κλείνει. Και πρέπει να μιλήσουμε για μια νέα μεταπολίτευση. Πρέπει να μιλάμε για μια νέα θεσμική οργάνωση της ελληνικής πολιτείας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε πως «με λάθη και παραλείψεις ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τη λάσπη» ενώ σε ερώτηση γιατί δεν δέχθηκε το «δαχτυλίδι» από τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως δεν ήταν εύκολες εκείνες οι μέρες. «Δεν θεωρώ ότι ήταν λιγοψυχία...Βασανίστηκα το 2023 για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη», σημείωσε.