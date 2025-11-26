«Ο θάνατός σου, η ζωή μου» - Όλα τα βήματα Ανδρουλάκη στη μάχη με τον Τσίπρα, ο ρόλος του Δούκα

Αν για τον Αλέξη Τσίπρα η «Ιθάκη» και οι βιβλιοπαρουσιάσεις, που έπονται ανά την Ελλάδα είναι το πρόπλασμα για τη δημιουργία κόμματος, για το ΠΑΣΟΚ η δική του... «Ιθάκη», στο πλαίσιο εδραίωσης της θέσης ότι εκείνο αποτελεί τη μόνη εναλλακτική στη ΝΔ, είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα, που «ταξιδεύει» με τη σειρά του στις κομματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του flash.gr, το σχετικό φυλλάδιο είναι ήδη έτοιμο και οι πρώτες μαζικές αποστολές στις τοπικές του ΠΑΣΟΚ έχουν ολοκληρωθεί.

Τα αναλυτικά επόμενα βήματα που έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι για δεύτερο 24ωρο έχει αφήσει προσωπικά εντελώς ασχολίαστο το συγγραφικό πόνημα του κ. Τσίπρα, περιλαμβάνουν τις εξής επιπλέον κινήσεις: Την πανηγυρική συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου είτε στις 13 – 14 είτε στις 20 – 21 Δεκεμβρίου, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα συσπείρωσης, ομοψυχίας και τόνωσης της ψυχολογίας των στελεχών και της βάσης.

Το πνεύμα της ρητορικής του δόθηκε τις προάλλες από την Πάτρα, διαχρονικό άντρο του ΠΑΣΟΚ αλλά τα τελευταία χρόνια και με ισχυρές τσιπρικές αναφορές, από όπου ο κ. Ανδρουλάκης, με ενωτική διάθεση προς το εσωτερικό, ονομαστικές αναφορές σε όλους τους προκατόχους του αλλά και μηνύματα προς την ευρύτερη Κεντροαριστερά, που τμήμα της θα επιχειρήσει να κερδίσει και ο κ. Τσίπρας, δήλωσε:

«Ο βασικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ είναι η Ν.Δ., η οποία στο τέλος θα βρεθεί απέναντι σε μια ενωμένη και ισχυρή παράταξη. Γι’ αυτό, μαζί όλες οι γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης μπορούμε να ξαναοικοδομήσουμε την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας που ο Ανδρέας Παπανδρέου οραματίστηκε, πέτυχε, σχεδίασε και έδωσε τη σκυτάλη στον Κώστα Σημίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Και τώρα εμείς, μπορούμε να νικήσουμε, πρέπει μαζί, μέχρι την τελευταία μέρα των εθνικών εκλογών, να πάμε τις θέσεις και το πρόγραμμά μας σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη! Ν’ αγκαλιάσουμε τους πολίτες, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους και να δώσουμε μια μάχη νικηφόρα, μάχη για όλους τους Έλληνες! Μια μάχη για τη Δημοκρατική Παράταξη, για τον λαό και την πατρίδα».

Ανάσες αισιοδοξίας έδωσαν στην αξιωματική αντιπολίτευση δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αυτή της Interview που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στο 16% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, εμφανίζοντας ταυτόχρονα 6 στους 10 πολίτες ως αναποφάσιστους. Και δεύτερον, την έρευνα της Qed που καταγράφει ότι η «Ιθάκη» δεν πρόκειται να αλλάξει την εικόνα για τον Αλέξη Τσίπρα, αφού μόνο οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν (59%) στη βελτίωση μέσω του βιβλίου.

Στον ίδιο σχεδιασμό καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες με την υποσημείωση εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη να μην εξελιχθούν σε μάχες χαρακωμάτων για τους συσχετισμούς και τον έλεγχο των οργάνων, διαδικασία για την οποία πάντως η προεδρική πλευρά έχει το πάνω χέρι.

Οι περιοδείες κλιμακίων μέχρι τα Χριστούγεννα και οι πολιτικές εκδηλώσεις θα ενταθούν μέχρι τα Χριστούγεννα και θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, ενώ σε παράλληλο χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη δική του πολιτική τουρνέ, σε μία σκληρή μάχη επικράτησης και ανταγωνισμού, έστω κι αν ουδείς θέλει να το παραδεχτεί, αναγνωρίζοντας μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ ως αντίπαλο. Στο παρασκήνιο ωστόσο, όλοι ομολογούν ότι μέχρι τις εκλογές οι στίχοι «η ζωή σου, ο θάνατός μου» (από το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου) θα καθορίζει τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια αντιπαλότητα που αποτυπώνεται και στις νέες σφοδρές αντιδράσεις - διαψεύσεις για τα γραφόμενα στην «Ιθάκη» από πρώην στενούς συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά (μετά το Μανώλη Όθωνα, σειρά πήραν οι Νίκος Βοσδογάνης, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάντζος αλλά και ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης).

Οι «300» του Δούκα

Πάντως, ο Χάρης Δούκας, αν και με προσεκτικές διατυπώσεις και αποστάσεις ασφαλείας που δείχνουν κατανόηση της έντονα αντιτσιπρικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, τάχθηκε ξανά υπέρ ενός μελλοντικού διαλόγου και με τον κ. Τσίπρα, εφόσον το εγχείρημά του πάρει σάρκα και οστά. «Είναι γνωστές και καταγεγραμμένες οι διαφορές με τον κ. Τσίπρα, αλλά δε φοβόμαστε το διάλογο», υποστήριξε (ΕΡΤnews).

Ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάει στην βιβλιοπαρουσίαση της 3ης Δεκεμβρίου, κινείται με τη σειρά του σε προσυνεδριακούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας τη Δευτέρα διαδικτυακή σύσκεψη με περίπου 300 – 350 κοινωνικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπου ανέπτυξε τα έξι βασικά προτάγματα που θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν στο συνέδριο.

Επιπλέον, η Χαριλάου Τρικούπη πολύ σύντομα θα ανακοινώσει και τη στελέχωση των Νομαρχιακών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ), ξεκινώντας από τους επικεφαλής, καθώς και τη συμπλήρωση Τομέων του κόμματος με κομβική σημασία για τη σύναψη κοινωνικών συμμαχιών όπως είναι ο Τομέας Αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτική των προθέσεων για τη διαμόρφωση αντικυβερνητικών μετώπων από τα κάτω είναι -από αυτή τη σκοπιά- η συνάντηση που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή με το προεδρείο της ΚΕΔΕ που είναι εσχάτως στα μαχαίρια με την κυβέρνηση λόγω αφαίρεσης πόρων και αρμοδιοτήτων και στις 17 Δεκεμβρίου βάζει λουκέτο στους Δήμους. «Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά μία Αυτοδιοίκηση που έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη», ήταν η δέσμευση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.