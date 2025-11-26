Ανέλπιστο βίντεο με πρόσωπο έκπληξη

Breaking news icon BREAKING
Ιστορική συμφωνία: Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - LIVE οι ανακοινώσεις

Η απογευματινή εκδήλωση στο Σεράφειο για την κλιματική κρίση συγκεντρώνει τα βλέμματα πολιτών που αυτοτοποθετούνται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Είναι η ενωτική θεματική πρωτοβουλία που έλαβε ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη για την κλιματική κρίση και στην οποία θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και  ο έχων την πρωτοβουλία, πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Θα υπάρχει ωστόσο και μία έκπληξη... Και μάλιστα μεγατόνων!

Όπως έμαθα από κορυφαία πηγή της Χαριλάου Τρικούπη έχει υπάρξει συνεννόηση να παρέμβει ποιος λέτε; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης!

Θα στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα και με αυτό ούτε για άρνηση διαλόγου μπορούν να τον κατηγορούν ούτε όμως και ότι «νερώνει» τη γραμμή της αυτονομίας.

Περισσότερα στις 18.00 στο Σεράφειο, αφού ενδιαφέρον δεν έχουν μόνο οι ομιλίες, έχουν και οι παρουσίες...

