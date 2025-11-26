Σκληρή πολιτική ομιλία Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου-Σημείο πολιτικής εκκίνησης η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Για όλους και για όλα ετοιμάζεται να τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, στις 3 Δεκεμβρίου, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο θέατρο «Παλλάς», καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πραγματοποιήσει μια σκληρή πολιτική τοποθέτηση, η οποία θα δείξει και την κατεύθυνση για το εγγύς μέλλον.

Η «Ιθάκη» δεν είναι προορισμός

Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί στίχους του Καβάφη, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας ένα νέο «ταξίδι». Πότε αυτό θα ξεκινήσει και με ποιο «πλήρωμα», δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές. Όλες, όμως, οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προετοιμάζει.

Μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν τα όσα αναφέρουν ορισμένοι εκ των συνομιλητών του, τα πρώτα σχέδια θα τα «φωτογραφίσει» στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης». Όσοι περιμένουν μια τυπική εκδήλωση για ένα βιβλίο, θα διαψευστούν.

Διότι προετοιμάζεται ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Και ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Στοχεύοντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον θεωρεί υπεύθυνο για την παρακμιακή κατάσταση στην οποία εκτιμά ότι έχει περιέλθει η χώρα.

Προφανώς και δεν θα αρκεστεί στην περιγραφή του προβλήματος, ούτε μόνο στην επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού. Αντίθετα, θα παρουσιάσει το δικό του όραμα για την επόμενη ημέρα, με αναλυτικότερη σκέψη για την «Πυξίδα» που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Απάντηση στους επικριτές

Παρά των καταιγισμό «πυρών» που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες, ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να μην μπει σε αντιπαράθεση με όσους και όσες έχουν επιλέξει να του επιτεθούν. Προχώρησε μόνο στην ανάρτηση ενός χιουμοριστικού βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω του οποίου απέστειλε ένα αντίτυπο της «Ιθάκης» στον Άδωνη Γεωργιάδη, «ευχαριστώντας» τον για τη δωρεάν διαφήμιση που του έκανε με τα σχόλια του.

Συνομιλητές του, πάντως, αφήνουν να εννοηθεί ότι θα απαντήσει σε όλους. Χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αλλά πολιτικά. Στους αντιπάλους της δεξιάς, αλλά και στους παλιούς του συντρόφους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί -με τις «ευλογίες» του παλιού «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου»- όχι απλά σε πολιτικούς αντιπάλους, αλλά πολλές φορές φτάνουν στα όρια των υβριστών.

Κλείνει ανοιχτούς «λογαριασμούς»

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι με την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει τους «λογαριασμούς» του με το παρελθόν, τραβώντας μια διαχωριστική «γραμμή» και με τα πρόσωπα στα οποία καταλογίζει ευθύνες για τη συνολική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη δεκαετία, αλλά και κυρίως την περίοδο 2019-2023.