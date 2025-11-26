Η «Ιθάκη» εξυπηρετεί την κυβέρνηση αλλά για πόσο; - Ασκήσεις συσπείρωσης και πίεση στο ΠΑΣΟΚ

Ασφαλή οδηγό για το τι θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες από το rebranding του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι το περιεχόμενο των 760 και βάλε σελίδων της «Ιθάκης».

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η «ομολογία» του πρώην πρωθυπουργού για το «μπάχαλο», όπως λέγεται του α' εξαμήνου του 2015, αλλά και η κατά συρροήν ομολογηθείσα πλέον δυστοκία του ως προς την επιλογή συνεργατών μπορεί να πείσει και τους πλέον…αφελείς για το πισωγύρισμα, που μπορεί να φέρει μία δεύτερη φορά Τσίπρα.

Υπ' αυτό το πρίσμα και με δεδομένη τη θετική πορεία της οικονομίας, που οδηγεί στη θεσμοθέτηση μέτρων, όπως οι σημαντικές φοροεαλαφρύνσεις του υπό συζήτηση προυπολογισμού επιτρέπει στην κυβέρνηση να αισιοδοξεί ότι το παιχνίδι της αυτοδυναμίας δεν θα πρέπει να θεωρείται a priori χαμένο.

Κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι το κυβερνών κόμμα πιστεύει στην αποτελεσματικότητα των ισχυρών, μονοκομματικών κυβερνήσεων «παρά τα λάθη, που αναγνωρίζονται και καταβάλλεται προσπάθεια να διορθωθούν». Είναι ενδιαφέρον, πάντως, ότι το Μέγαρο Μαξίμου εξαιρεί από τον κανόνα της αυτοδυναμίας τη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, που όπως λέγεται κράτησε όρθια τη χώρα επιδιώκοντας να καταδείξει ότι δεν κατατρύχεται από εμπάθεια έναντι προσώπων, που ασκούν οξεία κριτική, όπως ο διαγραφείς από τη ΝΔ Μεσσήνιος πολιτικός.

Η «Ιθάκη» βολεύει αλλά για πόσο;

Ευδιάκριτη, είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και η προσπάθεια της Ηρώδου Αττικού να εξομοιώσει το «ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη» με τον ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζοντας περίεργες, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πολιτικές επιλογές όπως «η συμπόρευση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πρόταση δυσπιστίας ή την υιοθέτηση της ρητορικής των ακραίων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών». Ο στόχος είναι προφανής: να υποδεχθεί στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος ψηφοφόρους που αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με το επιχείρημα ότι «ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ μπορεί να σου προκύψει Τσίπρας».

Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση βολεύονται από τη συζήτηση για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, καθώς αφενός αφυπνίζονται τα αντί τσιπρικά αντανακλαστικά του 38% του «ΝΑΙ» και αφετέρου η συζήτηση απομακρύνεται από δυσάρεστα θέματα, όπως λόγου χάρη ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην κυβέρνηση, πάντως, γνωρίζουν ότι η..περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πολύ.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι αντίπαλος τους είναι τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και ο κακός εαυτός της ΝΔ, εξ' ου και διαμηνύουν ότι το εκλογικό ταβάνι του κυβερνώντος κόμματος εξαρτάται κατά μείζονα λόγο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης.