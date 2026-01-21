Προς ρήξη Ανδρουλάκης-Δούκας: Με Νίνα Κασιμάτη και Ευάγγελο Αποστολάκη «απαντά» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Με τεντωμένα νεύρα και σε κλίμα έντασης και διαφωνιών, που δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε ρήξεις πορεύεται το ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριό του, το οποίο θα διεξαχθεί –όπως έγραψε το flash.gr- από τις 27 ως τις 29 Μαρτίου.

Η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ήταν ενδεικτική των διαθέσεων της ηγεσίας και μιας μερίδας κορυφαίων του κόμματος, που βρίσκονται με το όπλο παρά πόδα κι ενώ οι δημοσκοπήσεις πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από τον ουρανό της Χαριλάου Τρικούπη. Κάποιοι επιλέγουν τούτη την ώρα να βγουν απέναντι περισσότερο συγκρουσιακά, όπως ο Χάρης Δούκας , αμφισβητώντας ευθέως την στρατηγική, που δήλωσε ότι απέτυχε, πρέπει να αλλάξει «αφού ο στόχος της πρωτιάς απομακρύνεται» και ο ίδιος διαφωνεί με την ως τώρα πορεία. Και κάποιοι άλλοι όπως ο Παύλος Γερουλάνος, που υιοθέτησε πιο ήπια τακτική, διατυπώνοντας την αγωνία του και υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός δεν έχει βγει, αλλά διαβεβαιώνοντας αργότερα ότι θέλει με κάθε τρόπο «να κουνήσουμε τη βελόνα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε στείλει τα δικά του προειδοποιητικά μηνύματα, απαιτώντας (για ακόμη μια φορά) να σταματήσει η εσωστρέφεια, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί τροχοπέδη για το άλμα που δεν έρχεται. «Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία», είπε εισαγωγικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ονομαστικές αναφορές, αν και όλοι κατάλαβαν ποιοι ήταν οι αποδέκτες...

Έρχονται Κασιμάτη, Ευ. Αποστολάκης και άλλοι...

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι θέλει το συνέδριο να αποτελέσει πολιτικό γεγονός και όπως σημείωσε θα είναι ανοιχτό και θα στοχεύει στη διεύρυνση. «Μπορούμε τώρα να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν», ανέφερε, ανάβοντας ένα πρώτο πράσινο φως για προσχωρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα σενάρια τις τελευταίες ημέρες επιμένουν ότι η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη βρίσκεται στον προθάλαμο της επιστροφής, παρά τις αντιδράσεις μέρους της βάσης, ενώ κάτι παρόμοιο μαθαίνει το flash.gr ότι θα συμβεί και με το ανεξάρτητο βουλευτή Επικρατείας, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, που θα είναι υποψήφιος είτε στα Χανιά είτε στην Αττική.

«Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς», έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ο κ. Ανδρουλάκης με τη σπόντα να δείχνει προς την πλευρά της Κουμουνδούρου.

Στην ίδια λογική του ανοίγματος, γνωστοποίησε ότι θα προσκληθούν προοδευτικά κόμματα να πάρουν μέρος σε τραπέζια διαλόγου για διάφορα σημαντικά θέματα όπως πχ το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, «ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα». Απώτερος σκοπός η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το ΠΑΣΟΚ.

«Χειροβομβίδα» από Δούκα

Με λογική που θα προδιέθετε ως και για ρήξη, ο Χάρης Δούκας έσπευσε να επισημοποιήσει την διαφωνία του με το Νίκο Ανδρουλάκη, κάτι που άλλωστε έχει διαφανεί από τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Ο δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος θέλησε δύο μήνες πριν το συνέδριο να αποσαφηνίσει τη στάση του και να ζητήσει αλλαγή στρατηγικής, με κορωνίδα το ψήφισμα κατά της κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

«Θέλουμε ξεχωριστή καθαρή απόφαση καθαρή για το μεγάλο όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας», τόνισε με νόημα, ενώ ανυποχώρητος εμφανίστηκε σε τρια ακόμη σημεία:

-Άμεση εκκίνηση του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις και «όλους όσοι συμφωνούν με τις βασικές αρχές μας» με γνώμονα να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού μιας εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή.

-Προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές «όπως προβλέπει και το καταστατικό που εισήγαγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ψηφίστηκε στο προηγούμενο Συνέδριό μας».

-Και τέλος, διεύρυνση με «προαπαιτούμενο για όσους επιθυμούν να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ, για εκείνους που διαθέτουν βουλευτική έδρα, να την παραδώσουν στο κόμμα που εκλέχθηκαν».

Τα όσα ανέφερε ο κ. Δούκας τον έφεραν αντιμέτωπο με τον κ. Ανδρουλάκη. «Το βασικό επιχείρημα εναντίον μας ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παράγει πολιτική. «Καλά παιδιά είναι, έφεραν ανανέωση αλλά δεν κάνουν γιατί δεν έχουν θέσεις», αυτό έλεγαν είπε ενοχλημένος κλείνοντας ο πρόεδρος του κόμματος και υπενθύμισε ότι «πήγαμε στις εκλογές του 2023 με ένα σφυροκόπημα ότι δεν έχουμε θέσεις και άρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτόνομη πορεία και να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ. Τα περί συγκυβέρνησης με τη ΝΔ τα ακούω από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκα πρόεδρος. Και τελικά αποδείχθηκε ότι τον μόνο που στοχοποίησε στρατηγικά η ΝΔ ήμουν εγώ. Κι ακόμη και σήμερα περνάω τη βάσανο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστηρίων. Αλλά κάποιοι το υποτιμάτε», είπε με το βλέμμα στον κ. Δούκα.

«Απαιτείται συγκροτημένη μάχη με αξιοπρέπεια, αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αλληλεγγύη μεταξύ μας δεν είναι τα υπονοούμενα. Καθαρός λόγος. Μεταξύ δυο συνεδρίων δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις; Αν τις σεβόμαστε γιατί κάθε τρεις και λίγο λέμε κάτι άλλο;», αναρωτηθηκε. Νωρίτερα, είχε ζητήσει από τον δήμαρχο Αθηναίων να του εξηγήσει γιατί επιμένει στις προκριματικές που «έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα», με τον κ. Δούκα να απαντά: «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».

Ο Παύλος Γερουλάνος εκτίμησε με τη σειρά του ότι «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει» και ότι «είναι ώρα για αλλαγές», ενώ ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση οργάνων. Ακολούθησε εξίσου ένας λεκτικός διαξιφισμός με το Νίκο Ανδρουλάκη.«Πως γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;», του είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. «Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα. Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω», σχολίασε ο βουλευτής Α΄ Αθηνών.

Επεισόδιο Διαμαντοπούλου – Δούκα

Μια από τις πλέον επεισοδιακές στιγμές της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ ήταν όταν η Άννα Διαμαντοπούλου , ενοχλημένη για τη διαρροή βασικών σημείων της ομιλίας του Χάρη Δούκα, του ζήτησε το λόγο και σε επιθετικό τόνο του είπε: «Τι είναι αυτά που κάνεις; Είναι απαράδεκτο! Είμαστε τόσοι εδώ, δεν είναι δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου". Απαντώντας ο Χάρης Δούκας αντέτεινε, σύμφωνα με συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, ότι η ομιλία και οι θέσεις του δεν είναι ούτε μυστικές ούτε κρυφές και απεστάλησαν μετά τη δημοσιοποίηση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στα ΜΜΕ. Σε ό,τι αφορά την παρέμβασή της, η κ. Διαμαντοπούλου στάθηκε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης, στην εκλογική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ και στην ανάδειξη των μεγάλων προτεραιοτήτων, ιδίως στο λεκανοπέδιο όπου όπως είπε χρειάζονται «θέσεις και ακτιβισμός».

Στα υπόλοιπα της συνεδρίασης, ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση για την διεύρυνση, που έγινε από τον επικεφαλής της Επιτροπής Κώστα Σκανδαλίδη. «Η επιτροπή διεύρυνσης θα έχει θεσμική συγκρότηση. Θα συμμετάσχουν συγκεκριμένα άτομα από τα όργανα, ομάδα στελεχών και θα παρουσιαστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με ορισμό υπευθύνου σε κάθε νομό», είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Σκανδαλίδης, υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε όλους και τους καλούμε όλους σε ένα ανοιχτό συνέδριο που θα γίνει πεδίο διαλόγου».

Τέλος, επικριτικός ήταν και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος δήλωσε ότι ως ΠΑΣΟΚ «οφείλουμε να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας ως τώρα» και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος δεν ήρθε αυτομάτως στο ΠΑΣΟΚ, ούτε με την κυβερνητική φθορά, ούτε με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα που φιλοδοξούν να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο». Και για το θέμα της διεύρυνσης τάχθηκε κατά του «face control στα πρόσωπα, όχι όμως μόνο με πρόσωπα αλλά και με κινήματα και με πολιτικές θέσεις».