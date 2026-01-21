Πίτα Γερουλάνου: Κοσμοσυρροή αλλά και παρουσίες - έκπληξη

Η εκδήλωση που διοργάνωσε χθες ο Παύλος Γερουλάνος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με αφορμή τη νέα χρονιά είχε εμφανή χαρακτηριστικά μιας ηγετικής εμφάνισης και δεν περιορίστηκε προφανώς στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Για την επιτυχία της, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το γραφείο του, αν και υπάρχει και η ανάγνωση της κινητοποίησης συνολικά του κόσμου του ΠΑΣΟΚ ενόψει και συνεδρίου και εκλογών.

Ο κ. Γερουλάνος είναι αναμφίβολα δελφίνος του Νίκου Ανδρουλάκη για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Ωστόσο, παρά τις βολές που επιρρίπτει κάθε τόσο, με πιο ενδεικτικά όσα είπε για τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, δεν επιλέγει τη γραμμή της ευθείας σύγκρουσης όπως κάνει ο Χάρης Δούκας.

«Θέλω με κάθε τρόπο να κουνήσουμε τη βελόνα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ!», δήλωσε χθες στην όντως κατάμεστη αίθουσα, δίνοντας θετική χροιά στην προσπάθεια και τη δική του συμβολή.

Σε τέτοια event πάντα το ενδιαφέρον στρέφεται στις παρουσίες. Κοσμοσυρροή ΠΑΣΟΚων δεν το συζητάω... Το ραντάρ μου όμως ανίχνευσε και δύο πρόσωπα εκτός κόμματος, που λόγω της ευρύτερης κινητικότητας στον προοδευτικό χώρο τις καταγράφω ως αξιοσημείωτες.

Η μία παρουσία είναι της Λούκας Κατσέλη, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά εδώ και πολλά χρόνια έχει αποχωρήσει. Πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων. Ο δεύτερος που είδα και κάπως παραξενεύτηκα ήταν ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού, πρώην αντιπεριφερειάρχης, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν μέλος της Νέας Αριστεράς, Πέτρος Φιλίππου. Να το σκέφτονται να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ ενόψει διεύρυνσης και συνεδρίου ή μάλλον ήθελαν να τιμήσουν τον κ. Γερουλάνο λόγω της γνωριμίας και της εκτίμησης που του τρέφουν;

Κατά τα λοιπά, αρκετός κόσμος και όρθιοι, ενώ το παρων έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και μάλλον ορθά έπραξε, δίνοντας μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς. Εκεί ήταν επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Στις πρώτες σειρές και οι πρώην και νυν βουλευτές Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Τσουκαλάς, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Πάρις Κουκουλόπουλος, Λίτσα Λιακούλη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Μάντζος, Κατερίνα Σπυριδάκη, Μανώλης Χνάρης, Φρέντυ Παρασύρης, Τάσος Νικολαϊδης, Σταύρος Μιχαηλίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τα στελέχη Χρήστος Κακλαμάνης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Χρήστος Πρωτόπαπας, Χρήστος Μαγκούφης, Θόδωρος Μαργαρίτης, Χαρά Κεφαλίδου, οι πρόεδροι (νυν και πρώην) θεσμικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων Γιώργος Καββαθάς, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου Δημήτρης Βερβεσός, οι δήμαρχοι Πειραιά Γιάννης Μώραλης, και Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης κ.α.

