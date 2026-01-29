Η Κασιμάτη, οι καραμπόλες και οι πολέμιοι του Αλέξη Τσίπρα

Η -μία ακόμη έξοδος από το ΣΥΡΙΖΑ- μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, θεωρείται δεδομένη. Το γεγονός δεν αποτελεί έκπληξη. Έγινε, όμως, αφορμή για να βγουν εκ νέου, στο ΣΥΡΙΖΑ τα ξίφη. Και μεταξύ τους αλλά κυρίως εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.

Για τη Νίνα Κασιμάτη, όλοι γνώριζαν -τώρα υποστηρίζουν- πως η αλλαγή της κομματικής και κοινοβουλευτικής της θέσης είχε αποφασιστεί εδώ και καιρό. Και πώς θυσίασαν στον βωμό της θρυλούμενης ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, τις όποιες αντιδράσεις απέναντι της. Κάποιοι, μάλιστα, θεωρούν πως η Νίνα Κασιμάτη «άργησε να αποχωρήσει».

Εντός της Κουμουνδούρου, όμως, μερικοί δεν έχασαν την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους ανάθεμα στον Αλέξη Τσίπρα. Υπενθύμιζαν πως με το άνοιγμα που έκανε στο ΠΑΣΟΚ, «πολλοί βρήκαν τη νέα τους κοινοβουλευτική έδρα, όπως και τώρα που διακρίνουν πως με μεγάλη δυσκολία θα είναι εκ νέου βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουν στρατόπεδο και επιστρέφουν στα πατρώα εδάφη».

Οι κατηγορίες που εξαπολύονται κατά καιρούς για τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι καινούργιες ούτε αποτελούν κεραυνό εν αιθρία, σε κανένα στρατόπεδο. Ούτε εντός της Κουμουνδούρου ούτε στην Αμαλίας - έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι υποστηρίζουν πως «αυτοί που επιτίθενται συχνά είναι εκείνοι που θέλουν να κρατήσουν το κόμμα την επόμενη ημέρα». Πολλοί συγκρίνουν αυτές τις επιθέσεις με το απολύτως αρνητικό κλίμα για τον πρώην πρωθυπουργό που υπάρχει στη Νέα Αριστερά.

«Οι εμφύλιοι στο χώρο της Αριστεράς είναι πιο συγκρουσιακοί από τον πόλεμο εναντίον του ταξικού αντιπάλου», σημείωνε και με μια δόση πικρού χιούμορ, μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.