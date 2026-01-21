«Γελάει ο κάθε πικραμένος»: Ο Κουτσούμπας «καρφώνει» κυβέρνηση, Ανδρουλάκη, Φάμελλο για τους αγρότες

Με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «προσχήματα» και «υπεκφυγές» και την κυβέρνηση να τονίζει την αδήριτη ανάγκη να υπάρξει εθνική στρατηγική για την ενίσχυση και τον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα, συζητείται από νωρίς στην Ολομέλεια η πρωθυπουργική πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε την υπό συγκρότηση διακομματική ως «στάχτη στα μάτια» των αγροτών, σχολιάζοντας πως η κυβέρνηση «τρόμαξε» από το λαϊκό ξεσηκωμό τους, ο οποίος είχε ενότητα, σχέδιο και διάρκεια.

«Γελάει ο κάθε πικραμένος…. Οι «Τζιτζι-φραπέδες», οι κυρίες με τις Ferrari και οι σεσημασμένοι παίκτες ριάλιτι; Αυτοί είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες;», διερωτήθηκε μάλιστα.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ πάντως δεν φείσθηκε αιχμών και για τη «βολική» αντιπολίτευση. «Κύριε Ανδρουλάκη, οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές της ΚΑΠ ήταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ», σχολίασε απευθυνόμενος στα «πράσινα» έδρανα, ενώ στράφηκε και κατά του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας πως το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που «πανηγύριζε για τη συμφωνία Mercosur» και πως «είναι υποκρισία να παριστάνει ότι διαφωνεί με τη δεύτερη Mercosur».

«Δεν θα συμμετάσχουμε στη φαρσοκωμωδία σας», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ελιγμό μπαζώματος» της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να προσέλθει στη Βουλή.