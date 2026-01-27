Επιτροπή Δεοντολογίας:«Όχι» στην άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Να μην αρθεί η βουλευτή ασυλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη, εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, με το ΚΚΕ να κάνει λόγο από την πρώτη στιγμή για καταφανώς ψευδή και ανυπόστατη κατηγορία καθώς και για απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απέστειλε εξάλλου υπόμνημα στην επιτροπή, στο οποίο κατήγγειλε πολιτικές σκοπιμότητες και έκανε λόγο για εντελώς αβάσιμη κατηγορία. Στο ίδιο υπόμνημα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ εξηγεί πως το κόμμα του τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων καθώς δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, ενώ επισημαίνει πως όλα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής.

Δυσαρέσκεια για την «επιφύλαξη» της Πλεύσης Ελευθερίας

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας, τα κόμματα ψήφισαν να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, τη ΝΙΚΗ και την Πλεύση Ελευθερίας που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Η στάση της Πλεύσης Ελευθερίας - η εκπρόσωπος του κόμματος δεν πήρε θέση, λέγοντας πως θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου - σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από βουλευτές του ΚΚΕ που τόνιζαν πως είναι απαράδεκτο να μην αποδοκιμάζεται εμπράκτως η κίνηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη.

Να αρθεί η ασυλία του μετά από μήνυση Στίγκα ζήτησε ο Μάντζος

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο ίδιος ο βουλευτής ζήτησε να αρθεί η ασυλία του. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Όπως πάντα, τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια, η οποία θα αποφασίσει σχετικώς τις επόμενες ημέρες.