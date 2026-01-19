Διάλογος κυβέρνησης - αγροτών: Τι βγήκε από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Με μια λίστα αρκετών σημαντικών αιτημάτων, η 25μελής επιτροπή εκπροσώπων των μπλόκων πέρασε τη Δευτέρα (19/1) την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 4,5 ώρες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις οικονομικές δυσκολίες και τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά οι εκπρόσωποι των αγροτών αποχώρησαν χωρίς να δηλώσουν πλήρη ικανοποίηση -μάλλον προς το αντίθετο ρεύμα κινήθηκαν οι δηλώσεις τους-, υπογραμμίζοντας ότι οι γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκτόνωση της έντασης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοικτή σε διάλογο και είναι έτοιμη να διαχειριστεί κάθε κατάσταση. «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ότι οι αγρότες έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω παραμένοντας στα μπλόκα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας όμως ότι πολλά από τα αιτήματά τους είναι δικαιολογημένα, αλλά δεσμευόμενος ότι η κυβέρνηση περιορίζεται από δημοσιονομικούς κανόνες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή και παραγωγική», επισημαίνοντας ότι θα υπάρξουν επιμέρους βελτιώσεις σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών ήταν η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλής τιμής σε συνεπείς παραγωγούς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η αναπροσαρμογή λογαριασμών ΔΕΗ και ο επανυπολογισμός των αναγκών σε λίτρα ανά καλλιέργεια. Επιπλέον, η κυβέρνηση επανέλαβε τη δέσμευσή της για την επίλυση θεμάτων όπως ο ΚΑΕΚ και η ΑΤΑΚ.

Παρά τις δεσμεύσεις, οι αγρότες εμφανίστηκαν απογοητευμένοι, θεωρώντας ότι δεν εξασφαλίστηκαν όλα όσα ανέμεναν. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ανέφερε ότι «θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και εξαγγελίες στο μέλλον», ενώ ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, υπογράμμισε την ενότητα των αγροτών και την ανάγκη να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Αντίθετα, για την κτηνοτροφία η αποτίμηση ήταν αρνητική, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμά Μόσχο, να δηλώνει ότι «δεν θα γίνουν δεκτά τα εμβόλια» και ότι θα κινηθούν νομικά.



Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρέθηκαν η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς και η συμφωνία Mercosur. Παράλληλα, η κυβέρνηση επανέλαβε ότι το βασικό πλαίσιο των εξαγγελιών της δεν αλλάζει, αλλά θα γίνουν επιμέρους συζητήσεις για βελτιώσεις.



Οι αγρότες αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα για να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις, όπου θα αποφασιστεί αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν ή αν θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση. Πηγές από το μπλόκο της Νίκαιας ανέφεραν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για το μέλλον των επαγγελμάτων τους, ενώ στα θετικά αποτιμώνται τα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και η προθυμία της κυβέρνησης να εξετάσει τεχνικά ζητήματα στο προσεχές διάστημα.

Εκπρόσωποι αλιέων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σε δηλώσεις στο φακό του https://t.co/yg0IAuqNkU, μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό.



Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου καταγράφεται ως ένα σημαντικό βήμα διαλόγου, ωστόσο η πραγματική έκβαση θα κριθεί από τις αποφάσεις των αγροτών και τη συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεών τους.