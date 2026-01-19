Ο Ανεστίδης το είπε και το έκανε: Πήγε στο Μαξίμου

Μπορεί η πρωθυπουργική έδρα να έβαλε βέτο και εν τέλει το μπλόκο των Μαλγάρων να τον απέκλεισε, για τα χυδαία σχόλια κατά του κ. Μητσοτάκη, ωστόσο ο μεγαλογεωργός Κώστας Ανεστίδης βρήκε τρόπο να...υλοποιήσει τη δέσμευσή του.

Είπε ότι τη Δευτέρα θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και έτσι έγινε. Έφτασε μαζί με την αντιπροσωπεία των αγροτών αλλά μέσα δεν μπήκε.

Εμφανίστηκε όμως στη διάρκεια των δηλώσεων του Κώστα Τσιάρα πίσω από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και σιγά-σιγά φρόντισε να έρθει ακριβώς δίπλα του ώστε να μην τον «χάσει» κάποια από τις κάμερες. Και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν μετά τη συνάντηση ανάμεσα στους αγρότες και στον κ. Τσιάρα.

