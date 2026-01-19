Μαρούδας μετά την συνάντηση με Μητσοτάκη: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι - Αποφάσεις στα μπλόκα»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι τα αιτήματα των αγροτών αναγνωρίζονται, ενώ η πίεση των μπλόκων φαίνεται να επιτάχυνε την απόδοση ακόμη και των οικονομικών μέτρων.

Eξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, χαιρέτισε τους συναδέλφους του που συμμετέχουν στα μπλόκα, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους δίκαιο και σημαντικό. «Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «καλύφθηκε πίσω από τις δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες».

«Ακόμη και τα χρήματα που δόθηκαν είναι αποτέλεσμα της πίεσης από τα μπλόκα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε ότι «οι αγώνες αποδίδουν καρπούς», προαναγγέλλοντας νέες εξαγγελίες στο μέλλον.

Ο κ. Μαρούδας τόνισε ότι οι αγρότες «συνεχίζουν τον αγώνα για την επιβίωσή τους» και ενημέρωσε ότι από αύριο θα πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις για ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση και λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες «δεν είναι ικανοποιημένοι» με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δείχνοντας ότι ο αγώνας και η πίεση προς την κυβέρνηση θα συνεχιστούν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Καταρχήν, χαιρετίζουμε τους συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα που δίνουν αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα εδώ και 51 ημέρες. Είναι ένας σκληρός, δίκαιος και επιβεβλημένος αγώνας. Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό και όλους τους φορείς που μας έχουν στηρίξει σε αυτό το μεγάλο αγώνα και χάρη σε αυτούς είμαστε ακόμα εδώ και παλεύουμε για την επιβίωσή μας.



Κάναμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο, θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό, όμως καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες, ότι υπάρχουν δημοσιονομικές συνθήκες, ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, και ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο των εξαγγελιών που έχουν κάνει, με κάποιες βέβαια μικρές βελτιώσεις και υποσχέσεις που αποσπάσαμε.



Πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα και τα χρήματα που πληρώθηκαν στους συναδέλφους μας, ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, είναι αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, που δίνουμε όλοι μαζί σαν μια ενωμένη γροθιά αυτόν τον αγώνα.



Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να απαντήσει, να λύσει προβλήματα και να ικανοποιήσει αιτήματα, δεν έχει όμως την πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή, και αντικειμενικά η εξέλιξη οδηγεί μεγάλο τμήμα του αγροτικού κόσμου έξω από την παραγωγή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.



Βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι ασκήσαμε μεγάλη πίεση και συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας. Γι’ αυτό θα υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις, θα γίνουν και νέες εξαγγελίες στο μέλλον, που θα είναι απόρροια του αγώνα και των μπλόκων μας. Αυτή είναι η πίεση: αυτοί οι αγώνες πάντα αποδίδουν καρπούς. Είναι κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα ότι καλός αγώνας δεν πάει χαμένος – μόνο ο αγώνας που δεν γίνεται χάνεται.



Εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τον αγώνα για την επιβίωσή μας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για να παραμείνουμε στα χωριά μας, να καλλιεργούμε τη γη μας, τα κοπάδια μας, ό,τι έχει ο καθένας. Να μπορούμε να κρατήσουμε όρθια την ελληνική ύπαιθρο, για την οποία χύνουν δάκρυα κροκοδείλια, χωρίς όμως να παίρνουν μέτρα ενίσχυσής της.



Την Τρίτη, σε όλα τα μπλόκα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις, στις οποίες θα γίνει ενημέρωση για τη συνάντησή μας και τα αποτελέσματά της με τον Πρωθυπουργό. Εκεί θα πάρουμε αποφάσεις σε κάθε μπλόκο, αλλά και σε όλη τη χώρα, και όλοι μαζί θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Αύριο θα πάμε στα μπλόκα, γιατί ο αγώνας είναι αγώνας διαρκείας και μόνο έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε προοπτική.



Θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των συναδέλφων μας. Θα δούμε κάποιες υποσχέσεις και τοπικά ζητήματα που πιθανόν να διευθετηθούν, όμως αυτό δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Η γενική εικόνα των εξαγγελιών παραμένει όπως τη γνωρίζαμε εδώ και πολλές ημέρες από την κυβέρνηση. Το ενδεχόμενο κάποιου συγκαλυπτηρίου είναι ανοιχτό. Τα μπλόκα θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα, εμείς συνεχίζουμε αυτή την κινητοποίηση. Υπάρχουν βήματα και τρόποι να συνεχίσουμε».

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δηλώσεις έκαναν και εκπρόσωποι αλιέων, μελισσοκόμων αλλά και αγροτών από τη βόρεια Ελλάδα: