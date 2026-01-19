Ποια είναι η 20χρονη αγρότισσα από τον Δομοκό που στήριξε τον Κώστα Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου

Στο πλευρό του Κώστα Ανεστίδη στάθηκε η Σίλη Μπακοστεργίου, αγρότισσα και εκπρόσωπος του Μπλόκου Δομοκού, η οποία με δημόσιες δηλώσεις της θέλησε να ευχαριστήσει τον ίδιο για τη στήριξη και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ανεστίδη για τα καλά του λόγια. Είναι ο μέντοράς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η παρουσία του αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους αγρότες που βρέθηκαν στους δρόμους.

Η ίδια δεν παρέλειψε να απευθύνει και δημόσια συγγνώμη προς τους πολίτες για την ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών, αλλά και προς τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας με νόημα:

«Ζητάμε συγγνώμη από τους πολίτες που ταλαιπωρήσαμε όλες αυτές τις μέρες και μία μεγαλύτερη συγγνώμη από τους πολίτες που δουλεύουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τους κάναμε επιτέλους να κάνουν τη δουλειά τους».

Ποια είναι

Η εικόνα μιας 20χρονης κοπέλας πάνω σε ένα τρακτέρ, να οργώνει με φόντο τα χωράφια της Ομβριακής Δομοκού, δεν είναι κάτι που συναντάς συχνά στο feed σου – και ίσως γι' αυτό η Σύλια Μπακοστεργίου έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών.Φοιτήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και «αγρότισσα από κούνια», η Σύλια καταφέρνει να συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη σκληρή δουλειά στην ύπαιθρο, κατακτώντας παράλληλα τον ψηφιακό κόσμο.

Φέτος, η 20χρονη αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και ως αυτόνομη παραγωγός. Με τη στήριξη του πατέρα της, ο οποίος της παραχώρησε συγκεκριμένα στρέμματα, ξεκίνησε την καλλιέργεια οσπρίων. «Έβαλα φακές, ρεβίθια και φασόλια. Έχω σκοπό να τα πουλήσω, έχω βάλει 3 στρέμματα για το κάθε ένα», αναφέρει, δείχνοντας ότι η νέα γενιά δεν φοβάται να πειραματιστεί και να πάρει ρίσκα.

Ανεστίδης: «Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους νέους αγρότες»

Λίγο νωρίτερα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, δηλώσεις έκανε και ο Κώστας Ανεστίδης, επιβεβαιώνοντας ότι έδωσε το «παρών» μαζί με τους αγρότες, όπως είχε δεσμευτεί, ενώ σε ερώτηση για τον αποκλεισμό του είπε: «Στους μέσα μάλλον φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν από ό,τι φαίνεται.

«Παραβρέθηκα εδώ μαζί τους συναδέλφους. Μιλήσαμε όλοι μαζί για τα αιτήματα, τα βάλαμε σε μια σειρά και περιμένουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους παλιούς αλλά κυρίως τους νέους αγρότες που επένδυσαν στο επάγγελμα με προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτείας.

Όπως σημείωσε, οι νέοι αγρότες έχουν χρεωθεί για εξοπλισμό, μηχανήματα και τεχνολογία και σήμερα καλούνται ουσιαστικά να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται και της συμφωνίας Μερκοσούρ.

Ανεστίδης έξω απο το Μαξίμου: «Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους νέους αγρότες» pic.twitter.com/iPtYn7DeRD — Flash.gr (@flashgrofficial) January 19, 2026

«Μας οδηγούν εκτός επαγγέλματος»

Ο Κώστας Ανεστίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών αποφάσεων, φέρνοντας ως παράδειγμα την αύξηση του πλαφόν για αδασμολόγητες εισαγωγές ρυζιού, γεγονός που –όπως τόνισε– αποτελεί «θανάσιμη καταδίκη» για τους Έλληνες παραγωγούς.

«Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι νέοι; Θα φύγουν από το επάγγελμα, δεν θα παράγουμε τίποτα», υπογράμμισε, προειδοποιώντας για ερήμωση της αγροτικής περιφέρειας.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν τουλάχιστον φέτος να συνεχίσουν να καλλιεργούν, κάνοντας λόγο για επιστροφή χρημάτων που –όπως υποστήριξε– χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από «ψεύτικους αγρότες».