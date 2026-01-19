Μητσοτάκης για αγροτικό: «Συγκρατημένα αισιόδοξος και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», μετά από σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα , ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη καθώς ήταν πολλοί εκπρόσωποι. Από πλευράς κυβέρνησης, εμείς επιδιώκαμε αυτό το διάλογο, οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοικτές. Πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση να είχε εκτονωθεί νωρίτερα. Κάλλιο αργά πάρα ποτέ. Εμείς ήμαστε από τη πρώτη στιγμή σαφείς ότι οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο και αυστηρό στο τι μας επιτρέπει και τι όχι να κάνουμε».

Τόνισε πως ευελπιστεί ότι θα πρυτανεύσει η λογική. «Η κοινωνία έχει εξαντλήσει την υπομονή, δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο μένοντας στα μπλόκα Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος», πρόσθεσε.

«Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα»

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάπτωσή του στη ΑΑΔΕ ανέφερε: «Είναι το πρώτο αναγκαίο άλλα όχι ικανό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να υπηρετήσει τον πραγματικό του τίτλο και να μην είναι μόνο υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων όπως δυστυχώς υπήρξε και επί δικών μας ημερών. Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Αν δεν κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα χτίζαμε ουσιαστικά στην άμμο ενώ τώρα, σε σταθερά θεμέλια, θα οικοδομήσουμε αγροτική πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι οι αγρότες θα λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΗ (ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε ερώτηση για την ανταπόκριση που βρήκε από την πλευρά των αγροτών των μπλόκων στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι αφελής. Ξέρω ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν. Εντέλει όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο σκοπό. Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες, δεν περισσεύουν χρήματα ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος όπου πάνω στην ανάγκη να εκτονώσουμε μια κρίση, κυβερνήσεις έπαιρναν αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι αναγκαζόμαστε να επιστρέφουμε τα χρήματα με τόκο. Μπορεί κάποιοι να έφευγαν ικανοποιημένοι αλλά ουσιαστικά τους είχαμε δώσει επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Προτιμώ να είμαι ενίοτε δυσάρεστος και να πω ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν παρά να δώσουμε την εντύπωση ότι βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί».

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική»

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση τι πιστεύει ότι θα αποφασίσουν τώρα οι αγρότες στα μπλόκα απάντησε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν συζητήσεις αύριο. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να μένουν στα μπλόκα. Νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση.

Όταν μιλάμε για κρατική βία ας είμαστε προσεκτικοί. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν παράδοση στη χώρα μας. Το κλείσιμο δρόμων είναι παράνομο αλλά αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο ενός εθιμικού δικαίου. Νομίζω ότι πια με αφορμή και αυτές τις κινητοποιήσεις αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.

Στις αρχικές κινητοποιήσεις - επειδή είχαμε όντως καθυστερήσεις - μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση. Θα επεδίωκα να υπάρχει αγροτική εκπροσώπηση πραγματική και αυτό να μας οδηγήσει ενδεχομένως στη δημιουργία αγροτικού επιμελητήριου, να έχουμε συνομιλητές. Εμείς πρέπει να μιλάμε με τους αγρότες συνέχεια. Όλα αυτά απαιτούν σταθερό και συνεχή διάλογο αλλά να ξέρουμε και εμείς ως εκλεγμένη κυβέρνηση με ποιους συνομιλούμε και ποιοι εκφράζουν τους αγρότες».

«Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη, ανέφερε ότι έχει διαβάσει πολύ στη ζωή του και εξακολουθεί να διαβάζει. Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων είπε ότι ενημερώνεται καλά για τους φακέλους των υπουργείων αλλά και ότι διαβάζει και θέματα «εκτός ύλης» με χρήσιμα ερεθίσματα για την καθημερινή του δουλειά. «Δεν υπάρχει περίπτωση στις ΗΠΑ να πάρεις μάθημα διεθνών σχέσεων και να μην ξεκινήσεις με Θουκυδίδη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην πορεία της κουβέντας.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Σε ερώτηση αν είναι φιλελεύθερος ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ως εξής: «Ναι, στο βαθμό που είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μία οργανωμένη κοινωνία όπου πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοκρατίας και ελευθερίας, να υπάρχει κράτος δικαίου το οποίο να υπερασπίζεται και τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Με την έννοια του κλασικού φιλελεύθερου είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός ο οποίος δεν στερεί από το κράτος τη δυνατότητα να έχει έναν συγκεκριμένο παρεμβατικό και ρυθμιστικό ρόλο».



Σε επόμενη ερώτηση αν είναι ευχαριστημένος από τις μειώσεις στη φορολογία επί των ημερών της διακυβέρνησής του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Όταν μιλάμε για φορολογία και φιλελευθερισμό να δούμε αν εντασσόμαστε σε λογική πιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών που πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ποσοστό ή σε κλιμακωτή φορολόγηση. Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Εμείς υπηρετήσαμε με συνέπεια πολιτική μείωσης φόρων και στην ακίνητη περιουσία, και στο εισόδημα, και στο μέρισμα και στις επιχειρήσεις. Μειώσαμε πολλούς φόρους. Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς και ο πολίτης να δει την αύξηση στο τέλος του μήνα παρά να πάω σε μείωση έμμεσων φόρων. Πετύχαμε να αυξήσουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους και γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή. Εκεί και με κάποια οριζόντια μέτρα αλλά κυρίως αξιοποιώντας την τεχνολογία έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν φόρους, εμείς και τους στόχους μας πετυχαίνουμε και μειώνουμε φόρους».



Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι δεσμεύσεις του 2023 υλοποιούνται. «Στην συντριπτική πλειοψηφία αυτά που είπαμε , υλοποιούνται», τόνισε και είπε ότι πρώτη του υποχρέωση είναι να πει στους πολίτες ότι αυτά για τα οποία τον ψήφισαν τα κάνει. Είπε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις των μισθών εξηγώντας ότι «εμείς θέλουμε πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, διπλάσια της Ευρώπης, και μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας και αυτό επιβάλλει και μία πολιτική που έχει και αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά».



«Οι πιο αδικημένοι στην οικονομία είναι οι άνεργοι. Ήταν έτσι το 2019, δεν ήταν. Τώρα οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και αυτό είναι καλύτερο πρόβλημα από το να έχεις ανεργία 18%», επισήμανε.