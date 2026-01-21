Διακομματική για το αγροτικό: Εντάσεις, αντεγκλήσεις και το… 112 που «ήρθε για να φύγετε»

Η ανοιχτή πληγή του αγροτικού ζητήματος εξακολουθεί να ηλεκτρίζει την πολιτική αντιπαράθεση, ενόψει και της σύστασης διακομματικής επιτροπής, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού.

Άμα τη ενάρξει της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει απόψε για τη συγκρότηση της διακομματικής, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Δημήτρη Μάντζου, ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία και η πρόταση του κόμματός του για σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα.

«Εμείς λέμε “ναι” στο διάλογο, αλλά όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές», υποστήριξε ο Δημήτρης Μάντζος ζητώντας διάλογο μέσα από την επεξεργασία προτάσεων λύσεων από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς, την κοινωνία.

Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν συναίνεσε στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο αντιπρόεδρος του Σώματος Θανάσης Μπούρας τόνισε πως η σημερινή διαδικασία αφορά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Και η ελάσσονα αντιπολίτευση πάντως έκανε λόγο για «προσχηματική» πρόταση εκ μέρους της ΝΔ.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Οικονόμου (ΝΔ) ο οποίος θα οριστεί πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής, τόνισε πως η ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα είναι εθνικό ζήτημα και πως οι πολίτες απαιτούν διακομματική συνεννόηση και εθνικό σχέδιο, όχι πολιτικά τερτίπια και υπεκφυγές.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, το οποίο θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού.

Το 112 έφερε… αναστάτωση

Πάντως, το κλίμα... ελάφρυνε την ώρα που στο βήμα βρίσκονταν ο Βασίλης Κόκκαλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι βουλευτές όλων των πτερύγων έλαβαν στα κινητά τους την έκτακτη ειδοποίηση της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία.

«Μάλλον για σας είναι! Ήρθε η ώρα να φύγετε, δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά!» έσπευσε να σχολιάσει ο βουλευτής, απευθυνόμενος στα έδρανα της ΝΔ, προκαλώντας γέλιο στην αίθουσα.