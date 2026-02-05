Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Κατέθεσε αναφορά για αντιδεοντολογική και υβριστική συμπεριφορά

Μετά την αγωγή για προσβολή προσωπικότητας που κατέθεσε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρία Συρεγγέλα υπέβαλε αναφορά στον Νικήτα Κακλαμάνη για «αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η βουλευτής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί», τονίζει η βουλευτής στην αναφορά της προς τον πρόεδρο της Βουλής, προσκομίζοντας μάλιστα και τα επίμαχα αποσπάσματα από τις συνεδριάσεις της εξεταστικής και της Ολομέλειας.

«Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων», προσθέτει η ίδια.