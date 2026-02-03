ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένα όχι και τόσο... Σωτήριο φινάλε

Και κάπως έτσι, σφύριξε λήξη η εξεταστική.

Με ένα σαραντάλεπτο show, πασπαλισμένο με σπαρταριστές μεν, άσχετες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δε ατάκες. Πρωταγωνιστές της παράστασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πρώην υπουργός Σωτήρης Χατζηγάκης ο οποίος έχει κλείσει αισίως τα 81.

Ζωή να χει ο άνθρωπος.



Για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν γίναμε σοφότεροι - πώς θα μπορούσαμε άλλωστε, εφόσον ο μάρτυρας είχε βρεθεί στο τιμόνι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για οκτώ μήνες το ‘09, πριν δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια δηλαδή. Ο ίδιος εξάλλου υποστήριξε πως ούτε δικαστής είναι ούτε εν ενεργεία πολιτικός ώστε να μπορεί ή και να θέλει να κρίνει σήμερα εάν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όποιος παρακολούθησε ωστόσο την «ιερά εξέταση» που τον πέρασε η πρόεδρος, έμαθε πολλά και άχρηστα. Όπως τα άπαντα για το… γενεαλογικό του δέντρο ήδη από την εποχή του Τρικούπη. Ότι είναι δεύτερος ξάδερφος του Ευάγγελου Αβέρωφ. Ότι μόνο πέρυσι έγραψε δυο βιβλία με τα απομνημονεύματά του. Δεσμεύτηκε μάλιστα να τα στείλει και στη Ζωή να τα διαβάσει.

Ώσπου στο τριανταπεντάλεπτο πάνω, δεν άντεξε. «Είμαι από το πρωί εδώ, κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και να ξεκουραστούμε…», της είπε ξεθεωμένος.

Κι εκείνη δεν του χάλασε το χατίρι, αλλά τον κράτησε για μερικές καταληκτικές ερωτήσεις. Μέχρι και για το Ταμείο Μολυβιάτη ρωτήθηκε λίγο πριν το τέλος.



Ε, δεν το λες αυτό και δυνατό φινάλε για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ…

