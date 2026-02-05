Πλεύρης για Χίο: «Στηρίζουμε το Λιμενικό, η έρευνα θα γίνει» - Ενημέρωση Κικίλια ζητούν τα κόμματα

Ηλεκτρισμένη παραμένει η ατμόσφαιρα στην Ολομέλεια, όπου ψηφίζεται σε λίγη ώρα το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση υπό τη βαριά σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Χίο.

Η κυβέρνηση, δια χειλέων Θάνου Πλεύρη αλλά και γαλάζιων βουλευτών, ξεκαθαρίζει πως στηρίζει το Λιμενικό, κατηγορώντας ταυτοχρόνως την αντιπολίτευση πως σπεύδει να αποδώσει ευθύνες στα στελέχη του. Τα κόμματα ωστόσο επιμένουν να ζητούν τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας καθώς και άμεση ενημέρωση από τον Βασίλη Κικίλια.

«Η κυβέρνηση εκπροσωπείται στη Βουλή από τον υπουργό που εισάγει το νομοσχέδιο. Δίνουμε τις απαντήσεις. Σας είπα πως εγώ πιστεύω το Λιμενικό. Πριν από δυομιση μήνες είχαμε το δυστύχημα με τους νεκρούς στη Γαύδο με εμπλεκόμενο το σκάφος της Frontex. Τότε όλοι δεχθήκαμε την ανακοίνωσή της, σήμερα όμως δεν δέχεστε την ανακοίνωση του Λιμενικού», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να μην μπαίνει στο στόχαστρο το Λιμενικό.

«Στηρίζουμε το ελληνικό Λιμενικό. Όταν λέμε τη θέση του Λιμενικού, αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση στην έρευνα. Η έρευνα θα γίνει», πρόσθεσε ο Θάνος Πλεύρης, ενώ επικαλέστηκε και την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη για επιχείρηση καθοδήγησης νοσηλευόμενων μεταναστών από μέλη ΜΚΟ.

Περιγράφοντας μάλιστα το τραγικό δυστύχημα στη Χίο, τόνισε πως «όταν ο διακινητής κατάλαβε πως θα τον έπιαναν, πήγε να φύγει και αντί να πούμε πως αυτός είναι ο δολοφόνος, εσείς στοχοποιήσατε το Λιμενικό».

«Πού είναι ο πολύς κύριος Κικίλιας;»

Πάντως, η αντιπολίτευση επέμεινε να ζητά να προσέλθει στη Βουλή ο Βασίλης Κικίλιας. «Πού είναι ο υπουργός Ναυτιλίας, ο πολύς κύριος Κικίλιας. Έπρεπε να είναι εδώ και να λογοδοτεί. Μπορεί να πηγαίνει στα μπουζουξίδικα με την πρέσβη της Αμερικής αλλά δεν έρχεται στη Βουλή;», ανέφερε η Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς.

«Ποιος έβαλε στην ίδια ζυγαριά το Λιμενικό με τους διακινητές και τους εγκληματίες; Η κυβέρνηση από χθες μας καλεί να συγκρίνουμε», τόνισε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ζητώντας κι εκείνος επίσημη ενημέρωση από τον Βασίλη Κικίλια.