Άγριος καβγάς Λαζαρίδη - Καζαμία στη «σκιά» της Χίου: «Τσιράκι είσαι! Χυδαίος! Λες ανοησίες»

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μαίνονται οι «εχθροπραξίες» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος στη Χίο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απαντήσουν «εάν είναι με τους δολοφόνους διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο».

Παίρνοντας το λόγο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, τον κατηγόρησε για «χυδαίο λαϊκισμό».

«Είστε χυδαίος! Χυδαίος! Είσαι τσιράκι του Μητσοτάκη. Τσιράκι είστε!», άρχιζε να φωνάζει ο Αλέξανδρος Καζαμίας, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ακούγεται εκτός μικροφώνου να του λέει: «Ντροπή! Ντροπή σας!».

«Λέτε ανοησίες. Δεν ντρέπεσαι τσιράκι να μιλάς έτσι; Κουνάτε τα φρύδια, γιατί δεν έχετε τι να πείτε. Είστε χυδαίος, το ξέρουμε, αλλά δε χρειάζεται να το αποδεικνύετε συνέχεια», επέμεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας»

Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε από τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να τον «προστατεύσει» και να απομακρύνει από την αίθουσα τον Μακάριο Λαζαρίδη εάν συνεχίσει τις διακοπές. Ο αντιπρόεδρος ζήτησε να πέσουν οι τόνοι ένθεν κακείθεν, ενώ ενημέρωσε πως θα διαγραφούν από τα πρακτικά οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, έκανε λόγο για παραποίηση της αλήθειας.

«Εμείς τιμούμε και με το παραπάνω τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Εμείς δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας κι αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους», όπως ανέφερε, ενώ από την πλευρά της η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα κατήγγειλε πως «φτιάχνετε μια κοινωνία μίσους».