Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Έστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον Νικήτα Κακλαμάνη.

Κατά πληροφορίες η Ελένη Καραγεωργοπούλου έχει ενημερώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ και μια εβδομάδα για την απόφαση της, ευχαριστώντας την για την ευκαιρία που της έδωσε. Πληροφορίες από το περιβάλλον της ανεξάρτητης πλέον βουλευτού αναφέρουν ότι ήταν συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως στη «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Η ίδια αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεση της είναι να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ.



Η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας αριθμεί πλέον 5 βουλευτές ενώ οι ανεξάρτητοι φτάνουν τους 26.

Ποια είναι η Ελένη Καραγεωργοπούλου

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι γεννημένη στην Αθήνα το 1970. Το 1993 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Το 2003 διορίστηκε Συμβολαιογράφος Λαυρίου Αττικής, και ανέλαβε από τον προκάτοχο της ιστορικό αρχείο της πόλης από το έτος 1870.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Από το 2005 έως το 2015 υπήρξε εθελόντρια στο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών Βούλας.

Από το 2005 έως και το 2007 άσκησε το δικηγορικό της λειτούργημα χωρίς αίσιο αποτέλεσμα, λόγω απόρριψης σε δεύτερο βαθμό (εφετείου), της αγωγής της στο Δικαστήριο της Κριμαίας, για την αναδοχή παιδιού που τελούσε υπό την προστασία του Κράτους της Ουκρανίας, σε ίδρυμα της περιοχής της Συμφερούπολης. Η απόρριψη θεμελιώθηκε στην έλλειψη διακρατικών συμφωνιών των δύο κρατών.

Από το 2017 είναι μέλος του φορέα "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" και μέλος του κινήματος - κόμματος ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Με αρωγό και σύμμαχο την επικεφαλή της Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί την επαναφορά της νομιμότητας στον Τομέα της Δικαιοσύνης και δίνει μάχη για την εξυγίανση του σώματος των συμβολαιογράφων από υπόδικους και επίορκους, ούσα η μόνη που έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά των παρανόμων πλειστηριασμών.

Κατέβηκε υποψήφια στις Ευρωεκλογές του 2019.

Με τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, εκλέχτηκε βουλεύτρια στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής με την Πλεύση Ελευθερίας.