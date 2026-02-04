Ένταση στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο: «Εγκληματίες δολοφόνοι οι διακινητές» λέει ο Πλεύρης

Η πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να τονίζει την ανάγκη στήριξης κι όχι «συκοφάντησης» των στελεχών του Λιμενικού που φυλάνε τα σύνορα και σώζουν ανθρώπους, εξαπολύοντας ταυτοχρόνως δριμεία επίθεση στους διακινητές και την αντιπολίτευση να ζητά εις βάθος διερεύνηση, καθώς και επίσημη ενημέρωση από τον Βασίλη Κικίλια.

Από βήματος Ολομέλειας, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ο Θάνος Πλεύρης έδωσε συγχαρητήρια στο Λιμενικό, τονίζοντας πως «έσωσε 24 ανθρώπους», ενώ υποστήριξε πως οι διακινητές είναι οι «εγκληματίες» και οι «δολοφόνοι» που «έπνιξαν 15 άτομα».

«Ναι, δίνω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες από το Λιμενικό σώθηκαν, όχι από επαγγελματίες ανθρωπιστές. Το Λιμενικό φυλάει τα σύνορα της πατρίδας μας και σώζει κόσμο», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και υποστήριξε πως οι «εγκληματίες» είναι οι διακινητές που έβαλαν σχεδόν 40 άτομα σε μια οκτάμετρη λέμβο.

Πλεύρης: Εγώ πιστεύω το Λιμενικό, εσείς μπορείτε να πιστεύετε τους διακινητές

«Όταν τους ζήτησε το Λιμενικό να σταματήσουν», περιέγραψε ο ίδιος, «εκείνοι πήγαν να φύγουν και χτύπησαν το σκάφος του Λιμενικού, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Προφανώς και γίνεται έρευνα. Εγώ αναφέρομαι στην ενημέρωση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές, εγώ πιστεύω το Λιμενικό», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας πως αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού και προφανώς διενεργείται προανάκριση. Μάλιστα, έβγαλε στη σέντρα την αντιπολίτευση με φόντο και τις διατάξεις του προς ψήφιση νομοσχεδίου.

«Υπάρχουν δυο άρθρα στο νομοσχέδιο που αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές, αυτούς που χθες έπνιξαν και σκότωσαν 15 άτομα. Το Λιμενικό ήταν αυτό που έσωσε 24 άτομα. Θέλω να δω πως θα ψηφίσουν τα κόμματα τις διατάξεις, εάν είστε με αυτούς που σώζουν ανθρώπους και φυλάνε την πατρίδα», ανέφερε.

Να προσέλθει στη Βουλή ο Κικίλιας ζητά η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της ζήτησε να διεξαχθεί σε βάθος έρευνα για το τραγικό συμβάν, ενώ κάλεσε τον Βασίλη Κικίλια να προσέλθει στη Βουλή ώστε να ενημερώσει ως αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

«Ο υπουργός αποπειράθηκε να εκδώσει πόρισμα για μια έρευνα που τώρα ξεκίνησε για εσωτερική κατανάλωση στο ακροδεξιό ακροατήριο. Είναι ελάχιστη υποχρέωση του Βασίλη Κικίλια να προσέλθει στη Βουλή και να ενημερώσει», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να γίνει έρευνα εις βάθος για όσα συνέβησαν και πως η διερεύνηση δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια ανακοίνωση του Λιμενικού ή στη δήλωση του Θάνου Πλεύρη. «Πρέπει να αποκαλυφθεί θεσμικά η αλήθεια χωρίς ιδεοληψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορείες», σημείωσε.

«Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να γίνεται καραμέλα και βέλος στη φαρέτρα της μικροκομματικής και πολλές φορές ακραίας προσέγγισης και να μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά», ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να προσέλθει στη Βουλή ο Βασίλης Κικίλιας ώστε να ενημερώσει το Σώμα και «να καλύψει την ανεπάρκεια του Θάνου Πλεύρη».

Την ίδια στιγμή, για αμείλικτα ερωτήματα έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) ενώ για συνολική αποτυχία της κυβέρνησης μίλησε ο Κώστας Χήτας (Ελληνική Λύση).

«Δεν πειθόμαστε πως θα κάνει ΕΔΕ το ίδιο το Λιμενικό», σχολίασε η Σία Αναγνωστοπούλου (ΝΕΑΡ), ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) κατήγγειλε πως «αντί να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνετε την ίδια απαράδεκτη, ξενοφοβική ρητορική».