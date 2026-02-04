«Όχι» στην άρση ασυλίας του Κουτσούμπα - Μεγάλη ένταση με Καιρίδη

Η Ολομέλεια αποφάσισε με ευρύτατη πλειοψηφία να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, με τον ίδιο να παρεμβαίνει στην Ολομέλεια και να κάνει λόγο για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης, καταγγέλλοντας τον «αντικομμουνισμό» του μηνυτή του και τονίζοντας πως ο Περισσός τηρεί το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων.

Η ΝΔ καταψήφισε το εισαγγελικό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, πλην όμως ο Δημήτρης Καιρίδης επιτέθηκε στο γενικό γραμματέα, με αφορμή την κριτική του περί σήψης και διαφθοράς στο αστικό πολιτικό σύστημα. «Ξεκαβαλικέψτε! Δεν έχετε το αλάθητο του Πάπα. Αφήστε την καραμέλα για τον αντικομμουνισμό για πριν το ‘75!», είπε σε οξείς τόνους, προκαλώντας αντιδράσεις στα «κόκκινα» έδρανα.

«Κοίτα ποιος μιλάει…», απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επιδίδεται σε κρεσέντο «λαϊκισμού», προκειμένου «να παίξει για μισό λεπτό στα δελτία ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε πως το κόμμα της καταψηφίζει την άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, υποστηρίζοντας πως επιχειρείται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ένας αρχηγός κόμματος, «με εργαλειοποίηση της εισαγγελικής λειτουργίας από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, έναν εκπρόσωπο του σκοτεινού παρελθόντος».

Μάλιστα, όταν αναφέρθηκε στον Θάνο Πλεύρη, εκείνος της φώναξε από τα έδρανα πως «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη». «Τον υπερασπιστήκατε όμως λέγοντας πως έχει δικαίωμα να γράφει βιβλίο επειδή υπάρχει ελευθερία σκέψης», επέμεινε η ίδια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θάνος Πλεύρης καταψήφισε το αίτημα για άρση ασυλίας του γενικού γραμματέα, όπως εξάλλου και οι υπόλοιποι βουλευτές της ΝΔ.



Κατά της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα ψήφισαν συνολικώς 257 βουλευτές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. 4 ανεξάρτητοι βουλευτές και συγκεκριμένα οι Ιωάννης Δημητροκάλλης, Νίκος Βρεττός, Γιώργος Μανούσος και Διονύσιος Βαλτογιάννης ωστόσο ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του, ενώ οι 8 βουλευτές της ΝΙΚΗΣ δήλωσαν «παρών». Η Ελληνική Λύση απείχε από τη ψηφοφορία για το συγκεκριμένο αίτημα.



Ήρθη η ασυλία του Μάντζου



Εντωμεταξύ, ήρθη η βουλευτική ασυλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου μετά από μήνυση του επικεφαλής των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Είναι τιμή και παράσιμο να λαμβάνω αυτή τη μήνυση από το διάδοχο της Χρυσής Αυγής και απόδειξη του διαχρονικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο ίδιος ζητώντας να αρθεί η ασυλία του. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Μάντζου ψήφισαν 198 βουλευτές. Καταψήφισαν 72 βουλευτές, ενώ 8 δήλωσαν «παρών».