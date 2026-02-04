Η Ζωή, ο Πολάκης και ο Φλώρος που τους «έφερε» κοντά

Ένα χαριτωμένο ενσταντανέ ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παύλο Πολάκη σημειώθηκε στην Ολομέλεια.

Η πρόεδρος αγόρευε κατά της άρσης ασυλίας των Δημήτρη Κουτσούμπα και Δημήτρη Μάντζο, μετά από μηνύσεις των Κωνσταντίνου Πλεύρη και Βασίλη Στίγκα αντίστοιχα.



Δείχνοντας προς τα δεξιά έδρανα, αναφέρθηκε στον πρώην Σπαρτιάτη Κωνσταντίνο Φλώρο καταγγέλλοντας πως στηρίζει στις ψηφοφορίες την κεντροδεξιά παράταξη, με την ανοχή της κυβέρνησης. Εκείνη τη στιγμή έτυχε και πέρασε από δίπλα της, θέλοντας να κάτσει στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο αψύς Σφακιανός.



«Κύριε Πολάκη, θα νομίζουν ότι δείχνω εσάς, ενώ δείχνω τον Φλώρο, οπότε μην μπαίνετε εδώ ανάμεσα!», σχολίασε τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



«Δεν μοιάζω», απάντησε ακαριαία ο Παύλος Πολάκης. Εκείνη όμως επέμεινε.

«Μην μπαίνετε ενδιάμεσα, γιατί κινδυνεύετε», ανέφερε και τότε ο σφακιανός βουλευτής με το γνωστό του ύφος, έριξε τη… μπαλοθιά.



«Να με μπερδέψουν εμένα με… Φλώρο, δε γίνεται», ήταν η ατάκα - φωτιά που προκάλεσε τον γέλωτα στην αίθουσα.