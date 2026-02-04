Αυστηρότερες ποινές για ΜΚΟ - Πλεύρης: «Όποιος δεν ψηφίσει είναι με τους διακινητές»

Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στη Χίο ψηφίζεται απόψε το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη νόμιμη μετανάστευση στο οποίο μάλιστα κατατέθηκε τροπολογία που ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών φιλοξενίας στην Κρήτη.

«Όποιος μετανάστης έρχεται νόμιμα με το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα του κάνουμε καλύτερη τη ζωή, όποιος έρχεται παράνομα τον περιμένει είτε φυλακή είτε επιστροφή», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης και υποστήριξε πως η σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε συνδυασμό με τη διπλωματία και τη φύλαξη των συνόρων φέρνει αποτελέσματα καθώς το ‘25 έκλεισε με 13.000 λιγότερες ροές.



«Ναι, μην σοκάρεστε. Τα σύνορα φυλάσσονται. Είναι ντροπή να ακούγονται φωνές κατά των γυναικών και των ανδρών του Λιμενικού. Αυτοί σώζουν κόσμο, όχι οι επαγγελματίες ανθρωπιστές», τόνισε, υπεραμυνόμενος μάλιστα της προωθούμενης διάταξης για αυστηροποίηση των κυρώσεων για μέλη ΜΚΟ που εμπλέκονται σε διακίνηση μεταναστών.

«Ο διακινητής, ο δολοφόνος, εάν είναι μέλος ΜΚΟ θα έχει αυστηρότερες ποινές», ανέφερε και στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως εάν δεν ψηφίσει αυτές τις διατάξεις, «δεν είναι με το Λιμενικό, αλλά με τους διακινητές». Εκείνη τη στιγμή μάλιστα, αντέδρασε εντόνως ο Παύλος Πολάκης από τα έδρανα. «Μην διακόπτεις Πολάκη, να είχες εγγραφεί στον κατάλογο εάν ήθελες να μιλήσεις. Έχεις μια έκφραση που λες. "Μόκο". Αφού δεν εγγράφηκες, σιωπή», είπε ο Θάνος Πλεύρης απευθυνόμενος στο σφακιανό βουλευτή.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απέρριψε τα περί «στοχοποίησης» των ΜΚΟ. «Το έχουν κάνει επάγγελμα, επαγγελματίες είναι. Έχουν πάρει χρήματα. Γιατί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά; Γιατί να μην ελέγχονται; Όποιος έχει πάρει 300 εκατ. και θέλει να πάρει και άλλα τόσα, θα έχει διαγωνιστικές διαδικασίες και υψηλές κυρώσεις εάν συμμετέχει στη διακίνηση μεταναστών», όπως είπε.



Φάμελλος: Δεν σας εμπιστευόμαστε, ντροπιάζετε την πατρίδα, το θέμα είναι τι εντολές πήρε το Λιμενικό



Στη συζήτηση παρενέβη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, καταγγέλλοντας πως ο Θάνος Πλεύρης εξέδωσε πόρισμα για τη χθεσινή τραγωδία, την ώρα που εξελίσσεται η προανάκριση. «Είναι συνεπής στον ακροδεξιό του λόγο. Δεν σας εμπιστευόμαστε, ντροπιάζετε την πατρίδα. Το θέμα δεν είναι τα στελέχη του Λιμενικού, αλλά το τι εντολές δίνει η ηγεσία», ανέφερε, καταλογίζοντας «τραμπισμό» στον υπουργό Μετανάστευσης και ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.





Να αποδοθούν οι ευθύνες ζήτησε ο Κουτσούμπας



Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες του δυστυχήματος στη Χίο. «Να δοθούν οι συνομιλίες του πληρώματος με το αρχηγείο. Να αποδοθούν ευθύνες, να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους, αλλά για ανθρώπους σκοτωμένους», ανέφερε, σχολιάζοντας πως καταρρίπτεται το αφήγημα της μείωσης των μεταναστευτικών ροών και της καλής συνεργασίας με την Τουρκία.

«Δεν είναι η κακιά στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αποτροπής. Να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν στο μακελειό», σημείωσε εντωμεταξύ ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.