Πώς ταξιδεύει η αφρικανική σκόνη στην Ελλάδα - Ο διαδραστικός χάρτης που δείχνει τη διαδρομή

Ποδαρικό, αν και ανεπίσημα, έχει κάνει τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας η αφρικανική σκόνη με την ατμόσφαιρα να μοιάζει λίγο πιο βαριά καθώς τα επίπεδα αυξάνονται όσο περνούν οι μέρες.

Ήδη μαζί με την κακοκαιρία που παρατηρείται σε πολλές περιοχές δημιουργείται μια αποπνικτική συνθήκη καθώς η βροχή που αναμένεται να πέσει ενδέχεται να μετατραπεί σε λασποβροχή.

Ο διαδραστικός χάρτης του Atmohub δείχνει πώς θα κινηθεί το κύμα αφρικανικής σκόνης πάνω από τη χώρα μας τις επόμενες ώρες και ημέρες αλλά και τα επίπεδα που καταγράφονται σε κάθε πόλη της επικράτειας. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο φαίνεται πως είναι η Κρήτη, τα Κύθηρα, περιοχές της νότιας Πελοποννήσου όπως επίσης και κάποιες ώρες η Αθήνα.

Σημειώνεται μάλιστα ότι, λόγω των νότιων ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες αλλά και το υψηλό βαρομετρικό σύστημα που επικρατεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο ευνοεί την μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς τη χώρα μας.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

Στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες

Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά έως και το απόγευμα

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως αργά το βράδυ

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

Από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και

Από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο ανατολικό Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες μέχρι τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία από το απόγευμα βελτίωση αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στα βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι 7 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στα νότια τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (6/2)

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.