Λαμία: Προφυλακιστέος ο 48χρονος που βίασε την ανήλικη ανιψιά του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά από πολύωρη απολογία στον Ανακριτή Λαμίας και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εισαγγελέως, ο 48χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του επί τρία χρόνια, όταν εκείνη ήταν κάτω των 13 ετών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport.gr ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποδίδοντάς τες σε λόγους εκδίκησης από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ωστόσο, στη δικογραφία περιλαμβάνονται γραπτά μηνύματα που, σύμφωνα με τις αρχές, «μαρτυρούν» διαφορετικές ενέργειες και σκέψεις από εκείνες που υποστήριξε στην απολογία του.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βιασμός ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (28/1/2026) στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του, μητέρας του κοριτσιού, αλλά και θείας της ανήλικης, στην οποία είχε εξομολογηθεί όσα φέρεται να είχε υποστεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κατασχέθηκαν το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου καθώς και το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται να μετέφερε την ανήλικη σε ερημικές περιοχές για να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις.

Η ανάκριση ξεκίνησε με καθυστέρηση, ενώ την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Δημήτριος Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Μιχάλης Αστρακάς, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε δηλώσεις. Από την πλευρά της οικογένειας της ανήλικης, ο ποινικολόγος Γιώργος Δούμας αναμένεται να καταθέσει αίτημα παράστασης Πολιτικής Αγωγής.