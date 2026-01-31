Μεγάλη αγέλη λύκων προκαλεί τρόμο με συνεχείς εμφανίσεις σε χωριό της Λαμίας

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινότητα της Ηράκλειας, στη ΛΛαμία αμία, εξαιτίας δύο συνεχόμενων περιστατικών εμφάνισης λύκων τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ilamia.gr κάτοικος της κοινότητας στη Λαμία που το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου δούλευε στο χωράφι του στα όρια του οικισμού, έντρομος είδε από μακριά μια αγέλη λύκων ενώ, όπως ο ίδιος περιέγραψε αργότερα στους συγχωριανούς ήταν περίπου 12 στον αριθμό.



Η ανησυχία έγινε εντονότερη, όταν σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου κάτοικοι βρήκαν έναν νεκρό λύκο κοντά σε επιχείρηση στην είσοδο της κοινότητας. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ο λύκος να χτυπήθηκε το πρωί από κάποιο αυτοκίνητο.



Αμέσως μετά τα δύο περιστατικά ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ηράκλειας, Ηλίας Μαυράδας απευθύνθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες και στο Δασαρχείο, μιας και οι κάτοικοι ανησυχούν ιδιαίτερα, αφού οι λύκοι έχουν φτάσει στα όρια του οικισμού.



Να σημειωθεί ότι μια ακόμη εμφάνιση λύκων, και μάλιστα κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε διάστημα τριών ημερών είχαμε στα Λουτρά Υπάτης.