Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο «100» – Αυτό το μήνυμα άκουγαν οι πολίτες όσο ήταν εκτός λειτουργίας

Η Ελληνική Αστυνομία, με νεότερη ενημέρωσή της κάνει γνωστό ότι η τεχνική βλάβη που είχε προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του τηλεφωνικού αριθμού «100» αποκαταστάθηκε.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να καλούν κανονικά την Άμεση Δράση για επείγοντα περιστατικά.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να προσδιοριστεί η αιτία της βλάβης και να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης συνεχίζει να είναι διαθέσιμος και ο ευρωπαϊκός αριθμός 112, στον οποίο μπορούσαν να καλούν οι πολίτες για επείγοντα περιστατικά μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Ακούστε το ηχογραφημένο μήνυμα που άκουγαν όσοι καλούσαν το «100» για το λίγο διάστημα που ήταν εκτός λειτουργίας: