Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Πανεπιστημιούπολη - Τουλάχιστον 4 συλλήψεις για ναρκωτικά

Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές της Παρασκευής (30/1) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εντός της Πανεπιστημιούπολης στην περιοχή του Ζωγράφου από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4 συλλήψεις, δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί ενώ έχουν εντοπιστεί ναρκωτικά, ποσότητας περίπου 6 κιλών κάνναβης αλλά και χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ που προέρχεται από την διακίνησή τους.

Οι συλληφθέντες έκαναν διακίνηση πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.