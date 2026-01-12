Ελλάδα Ληστεία Ταξί μαχαίρι Πετράλωνα

Κινηματογραφική αρπαγή... ταξί από τοξικομανείς στα Πετράλωνα

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (11/1) στα Πετράλωνα, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά ένα... ταξί το οποίο κλάπηκε κινηματογραφικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες - πιθανότατα τοξικομανείς, σταμάτησαν το ταξί που κινούνταν επί της οδού Ιώνων με το πρόσχημα της κούρσας. Ωστόσο, με απειλή μαχαιριού ακινητοποίησαν τον 63χρονο οδηγό, τον κατέβασαν από το όχημα και μπήκαν αυτοί σε θέση οδηγού και συνοδηγού, αναπτύσσοντας ταχύτητα και φεύγοντας από την περιοχή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., αλλά για την ώρα δεν έχει εντοπιστεί ούτε το ταξί, ούτε οι δράστες.

