«Ομπρέλα» προστασίας για τους άστεγους στην παγωμένη Θεσσαλονίκη

Κείμενο: *Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Με το θερμόμετρο να βρίσκεται υπό το μηδέν και το κρύο να είναι τσουχτερό, οι συνθήκες διαβίωσης για τους άστεγους είναι ακόμη πιο δύσκολες αυτές τις μέρες.

Στο πλευρό τους βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δομές όπως το Υπνωτήριο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας Αστέγων λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο κατά την κακοκαιρία.

