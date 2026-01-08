Σπίτι με ενοίκιο 50€: Σε ποιες περιοχές «σπάει» το στεγαστικό αδιέξοδο για δημόσιους υπαλλήλους

Ένα χρόνιο πρόβλημα που κρατούσε κλειστές θέσεις στο Δημόσιο, κυρίως σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, επιχειρεί να λύσει το υπουργείο Εσωτερικών, ενεργοποιώντας νέο πρόγραμμα στέγασης για δημόσιους υπαλλήλους με συμβολικό ενοίκιο μόλις 50 ευρώ τον μήνα.

Η στεγαστική πίεση σε περιοχές με αυξημένη τουριστική ζήτηση, όπου τα ενοίκια κινούνται σταθερά στα 400 έως 500 ευρώ, λειτουργούσε επί χρόνια ως αντικίνητρο για διορισμούς εκπαιδευτικών, γιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού κρίσιμων υπηρεσιών. Το νέο σχήμα φιλοδοξεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα στέγασης

Μέσω στοχευμένων χρηματοδοτήσεων προς τους δήμους, το κράτος δίνει τη δυνατότητα κατασκευής νέων κατοικιών ή ανακαίνισης δημοτικών και ιδιωτικών κτιρίων, τα οποία θα παραχωρούνται αποκλειστικά σε δημόσιους υπαλλήλους.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ενώ οι προτάσεις των δήμων αξιολογούνται με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι κατοικίες θα διατίθενται με χαμηλό, συμβολικό μίσθωμα, ώστε το κόστος διαβίωσης να πάψει να αποτελεί εμπόδιο για την εύρυθμη λειτουργία σχολείων, δομών υγείας και βασικών υπηρεσιών.

Παραδείγματα που ήδη «τρέχουν»

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, με αρκετούς δήμους να έχουν ολοκληρώσει ή δρομολογήσει τις πρώτες παρεμβάσεις.

Στον δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πέντε ανακαινισμένα δημοτικά κτίρια στεγάζουν ήδη δημόσιους υπαλλήλους με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει έξοδα ρεύματος και νερού.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ιθάκη, Λειψούς, Αστυπάλαια και Τήνο, με χρηματοδοτήσεις που κυμαίνονται από 760.000 ευρώ έως και 4,5 εκατ. ευρώ για ανέγερση ή αναβάθμιση κατοικιών.

Στο επόμενο κύμα του προγράμματος αναμένεται να ενταχθούν και άλλα νησιά, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αντιμετωπίζουν έντονη στεγαστική πίεση λόγω τουρισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Σκιάθος και η Σκόπελος , όπου τα υψηλά ενοίκια και η κυριαρχία των βραχυχρόνιων μισθώσεων καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη μόνιμη διαμονή για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και ένστολους. Ήδη αρκετοί δήμοι προετοιμάζουν φακέλους για ανακαίνιση ή αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων, με στόχο να καλυφθούν πάγιες ανάγκες στελέχωσης υπηρεσιών που σήμερα υπολειτουργούν λόγω έλλειψης στέγης.



Ρύθμιση-ανάσα για τρίτεκνους

Παράλληλα με το πρόγραμμα στέγασης, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί νομοθετική ρύθμιση που κατοχυρώνει δια βίου τα ευεργετήματα των τρίτεκνων για διορισμούς στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως ηλικίας παιδιών ή οικογενειακής κατάστασης.

Η ρύθμιση, που εντάσσεται στο άρθρο 14 του σχετικού νομοσχεδίου, καλύπτει και μητέρες εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Στόχος: να μη μένουν κενές οι δημόσιες θέσεις

Με τον συνδυασμό στεγαστικής πολιτικής και θεσμικών παρεμβάσεων, το κράτος επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος: την αδυναμία στελέχωσης υπηρεσιών σε περιοχές όπου ο τουρισμός έχει εκτοξεύσει το κόστος ζωής.

Το στοίχημα πλέον είναι η ταχύτητα υλοποίησης, ώστε η στέγη να πάψει να αποτελεί πολυτέλεια και να γίνει ξανά προϋπόθεση για τη λειτουργία του ίδιου του Δημοσίου. Για πρώτη φορά, το κράτος παραδέχεται στην πράξη ότι το στεγαστικό δεν είναι απλώς κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα λειτουργίας του ίδιου του Δημοσίου.