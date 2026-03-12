Κλειστά τα σχολεία μέχρι τις 20 Μαρτίου στα Ιωάννινα μετά τον σεισμό

Κλειστά θα παραμείνουν αρκετά σχολεία στα Ιωάννινα μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον Δήμο να προχωρά σε εκτεταμένους και αυστηρούς ελέγχους σε σχολικές μονάδες, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο υπό τον δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, εκπροσώπων των σχολικών επιτροπών, στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών και των διευθυντριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως έγινε γνωστό, μικτά κλιμάκια του δήμου και του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ηπείρου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα σχολεία, ενώ αναμένονται και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε..

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Στο πλαίσιο των ελέγχων, έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου κλειστά θα παραμείνουν:

Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής



3ο Δημοτικό «Μαρούτσειο»



7ο Δημοτικό «Παυλίδειος Σχολή» και 4ο Νηπιαγωγείο (συστεγάζονται)



Ειδικό Νηπιαγωγείο (συστεγαζόμενο με τα παραπάνω)



Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων



5ο Δημοτικό «Βαλάνειος Σχολή»



Γυμνάσιο Πεδινής

Ο Δήμος Ιωαννιτών τονίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, καλώντας γονείς και μαθητές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.