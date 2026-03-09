Λέκκας για σεισμό στη Θεσπρωτία: «Έχουμε σμήνος δονήσεων - Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν»

Για τον σεισμό που σημειώθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου, 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, ταρακούνησε αρκετές περιοχές της Ηπείρου, ενώ έγινε αισθητή ακόμη και στα Ιόνια νησιά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».



«Καταλήγουμε στο ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Έχουμε όμως ένα σμήνος σεισμών. Έχουμε να κάνουμε με δεκάδες σεισμούς μέσα σε λίγες ημέρες», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν που να ξεπροβάλλει από τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι είναι με μέγεθος τρία έως τέσσερα (Ρίχτερ). Είναι σεισμοί που εκτονώνουν την κατάσταση, έχουμε όμως να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον» συμπλήρωσε.



Όπως σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας: «Είχαμε περίπου 8 χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Ιωαννίνων». Και κατέληξε με ένα μήνυμα προς τους πολίτες: «Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό για τους κατοίκους. Έχουμε παραδώσει στον δήμο ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντισεισμικής θωράκισης».