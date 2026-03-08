Η στιγμή που ο σεισμός 5,3R ταρακουνά την Ήπειρο – Αισθητός σε Ιόνιο και Θεσσαλία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3) στις 05:32, προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,9 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός.



Η δόνηση ταρακούνησε αρκετές περιοχές της Ηπείρου, ενώ έγινε αισθητή ακόμη και στα Ιόνια νησιά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως λόγω της μικρής απόστασης αλλά και της ώρας που σημειώθηκε.

Μετασεισμός λίγα λεπτά αργότερα

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκε δεύτερη δόνηση 4,7 Ρίχτερ περίπου στην ίδια περιοχή.



Το επίκεντρο εντοπίζεται σε ζώνη που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, γεγονός που έκανε πολλούς κατοίκους να πεταχτούν κυριολεκτικά από τα κρεβάτια τους.

Λέκκας: «Ισχυρός σεισμός σε μικρό βάθος»

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας , μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι τα πρώτα δεδομένα δείχνουν έναν αρκετά ισχυρό σεισμό σε σχετικά μικρό βάθος.



Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη περιοχή έχει γνωστό σεισμικό ιστορικό, ενώ υπογράμμισε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να δώσουν προειδοποίηση.

Αναστάτωση στα Ιωάννινα – Βγήκαν στους δρόμους κάτοικοι

Στα Ιωάννινα, αρκετοί κάτοικοι, σύμφωνα με τοπικά μέσα, βγήκαν προληπτικά στους δρόμους αμέσως μετά τη δόνηση, καθώς το ταρακούνημα ήταν ιδιαίτερα έντονο.



Παράλληλα, σημειώθηκε προσωρινή διακοπή ρεύματος μέσα στην πόλη, η οποία αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα. Σε ορισμένες περιοχές εκτός αστικού ιστού, ωστόσο, η ηλεκτροδότηση επανήλθε μετά από περισσότερη ώρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, ωστόσο δεν έχει καταγραφεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.



Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα που μετέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων, ο οποίος σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ενημέρωση για υλικές ζημιές.