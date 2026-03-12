Σεισμός στην Καρδίτσα: Ζημιές στην Μονή Παναγίας Σπηλιάς από τα 4,8 Ρίχτερ - Χωρίς ρεύμα η Αργιθέα

Σημαντικές ζημιές υπέστη η Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς στην Αργιθέα Καρδίτσας, από τον σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή μεταξύ Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν ρωγμές στους τοίχους, στον μεγάλο Ναό της Μονής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αργιθέας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην περιοχή, ενώ έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας, καθώς καθαρίστηκαν οι δρόμοι από πέτρες και χώματα που είχαν πέσει σήμερα το μεσημέρι.

Επίσης, σε όλη την Ανατολική Αργιθέα έχει αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση σε οικισμούς και κοινότητες, η οποία είχε διακοπεί αμέσως μετά τον σεισμό.

Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι κάτοικοι καλούνται να είναι ψύχραιμοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων ή παλαιών κτιρίων.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν άμεσα με τους αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και καταγραφή των περιστατικών. Ο Δήμος Αργιθέας παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Αργιθέας Μπάμπη Πούλιου στο neosagon.gr, υπάρχουν αναφορές και για ζημιές στο Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Κουμπαρινά.

Κοντά στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα Πέμπτη (12/3), στις 12.14 μ.μ., ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στον Δήμο Αργιθέας, σε όλο το Νομό Καρδίτσας στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 11 χιλιόμετρα βορειοαανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περί τα 13,7 χιλιόμετρα.