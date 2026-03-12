Θεσσαλονίκη: Βίντεο δείχνει άγρια επίθεση επιβάτη σε γυναίκα μέσα σε λεωφορείο ΚΤΕΛ

Ένα άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε τη γραμμή Κουφάλια-Θεσσαλονίκη. Ένας επιβάτης, όπως φαίνεται σε βίντεο, προσπάθησε να επιτεθεί σε μια επιβάτιδα. Τότε η φίλη της ειδοποίησε τον οδηγό, ο οποίος τις κάλεσε να μεταφερθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος, ωστόσο ο επιβάτης πήγε προς το μέρος τους με τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.



Τελικά, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο οδηγός τον κατέβασε από το λεωφορείο με τον ίδιο να προσπαθεί και πάλι να ανέβει. Πρόκειται για άτομο το οποίο είναι γνωστό στις Αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.