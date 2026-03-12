Θεσσαλονίκη: Ενίσχυση της κρουαζιέρας θέλει ο ΟΛΘ – Η νέα στρατηγική συνεργασία

Στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποβλέπει η συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία «Five Senses Consulting & Development», που εκκινεί η ΟΛΘ ΑΕ. Η συνεργασία αυτή υποστηρίζει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ, την επόμενη φάση ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει ήδη διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα πλεονεκτήματα του λιμένος, της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

