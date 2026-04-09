Αμπελόκηποι: Μυστήριο με την πτώση άνδρα από τον 5ο όροφο - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

Θρίλερ επικρατεί με την πτώση ενός άνδρα, αγνώστων για την ώρα στοιχείων, ο οποίος λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Μ. Πέμπτης (9/4) εντοπίστηκε νεκρός στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Αλφειού στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε ένας περίοικος που εντόπισε τον άγνωστο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Επί τόπου έφτασε και πλήρωμα του ΕΚΑΒ που επιβεβαίωσε τον θάνατο του. Όπως διαπιστώθηκε από την προανακριτική έρευνα, ο άντρας είχε πέσει στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο διπλανής πολυκατοικίας.

Η αίσθηση είναι ότι πρόκειται για διαρρήκτη, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έγινε η πτώση του άγνωστου άνδρα.