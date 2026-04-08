Γαλάτσι: Συνελήφθησαν 13χρονος και 16χρονος μετά από καταδίωξη - Επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο

Στη σύλληψη δύο ανήλικων ηλικίας 13 ετών και 16 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛΑΣ, τις πρωινές ώρες σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 08/04 στην περιοχή του Γαλατσίου μετά από καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία, είδαν το δίκυκλο και το θεώρησαν ύποπτο. Στη συνέχεια, κάλεσαν τους επιβάτες για έλεγχο και τότε ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.

Ακινητοποιήθηκε το δίκυκλο

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να ακινητοποιούν το δίκυκλο. Ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός αλλά συνελήφθη, όπως επίσης και ο 13χρονος συνεπιβάτης.

Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε πως το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν είχε κλαπεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια. Έπειτα οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.