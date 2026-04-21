Διευθύντρια σχολείου Χαϊδαρίου: «Η 13χρονη έπεσε με το κεφάλι» - Ψυχολόγοι στη διάθεση των παιδιών

Δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα στο σημείο από όπου έπεσε η 13χρονη στο σχολείο στο Χαϊδάρι, είπε σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, η διευθύντρια. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες με τη διευθύντρια να αναφέρει πως το κορίτσι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος.

Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Πήγε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».

Επικαλούμενη, δε, τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», ενώ έστειλε τις ευχές της για άμεση ανάρρωση.



«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια του σχολείου.

Η 13χρονη νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη πέντε ανακοπές, με την ομάδα των χειρουργών να καταφέρνει ισάριθμες φορές να την επαναφέρει.

«Ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει»

Αίσθηση προκαλεί, χωρίς βεβαίως να μπορεί να επιβεβαιωθεί, μαρτυρία κατοίκου της περιοχής του Χαϊδαρίου στο ACTION 24, που αναφέρει ότι το κορίτσι είπε στους γύρω του πως θα πηδήξει και το έκανε, ενώ κανείς δεν την πίστεψε.

Η ανακοίνωση του σχολείου

Μία ημέρα μετά το περιστατικό, όπως ενημέρωσε το σχολείο μέσω ανακοίνωσης κατά την προσευχή, ψυχολόγοι βρίσκονται στη διάθεση των παιδιών.

«Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στενοχωρεί. Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω».

