Χαϊδάρι: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο στο οποίο φοιτά χθες Δευτέρα 20 Απριλίου. Οι γιατροί δίνουν μάχη από χθες να κρατήσουν στη ζωή το άτυχο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία της μετά τις πολύωρες και ιδιαίτερα απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πιο σοβαρά τραύματα εντοπίζονται στο κεφάλι και στον θώρακα, με το εκτεταμένο αιμάτωμα στο κεφάλι να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς. Η κατάσταση της 13χρονης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, η μαθήτρια ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, έχασε την ισορροπία της πάνω στο κάγκελο και έπεσε από τον πρώτο όροφο στο προαύλιο. Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια και οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο να βοηθήσουν το παιδί.

Αγωνία για την εξέλιξη της υγείας της

Αρχικά η 13χρονη διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε λόγω της πολύ σοβαρής κατάστασής της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου εξειδικευμένη ιατρική ομάδα από παιδοχειρουργούς, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους ανέλαβε τις κρίσιμες επεμβάσεις.

Η μαθήτρια έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, κάταγμα στη λεκάνη και έντονο εγκεφαλικό οίδημα. Το κάταγμα της λεκάνης θα αντιμετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο, όταν σταθεροποιηθεί η γενικότερη κατάσταση της υγείας της.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η πολιτεία. Στο νοσοκομείο βρέθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ενώ ενημέρωση ζήτησε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επικοινώνησε με τους οικείους του παιδιού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές αποχώρησαν σε κλίμα έντονης αναστάτωσης, ενώ από σήμερα στο σχολείο βρίσκονται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξη όσων έχουν επηρεαστεί από την πτώση της 13χρονης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στην πτώση της μαθήτριας.