Τέσσερις ώρες στο χειρουργείο η 13χρονη: «Την επαναφέραμε πολλές φορές»-Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ

Τέσσερις ώρες διήρκεσε το χειρουργείο στη 13χρονη κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Δευτέρας (20/4) όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς της στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», το κορίτσι υποβλήθηκε σε δύσκολο χειρουργείο το οποίο πήγε καλά, ωστόσο η κατάστασή της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Η 13χρονη έχει μεταφερθεί ξανά στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι το πιο σοβαρό τραύμα που φέρει είναι το αιμάτωμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς, το κοριτσάκι «έφυγε 4-5 φορές από την ζωή στο χειρουργείο αλλά επανήλθε».

Χαϊδάρι: Φωτογραφίες από το σημείο που έπεσε η 13χρονη - Πώς έγινε το ατύχημα pic.twitter.com/lFDOv1Il32 — Flash.gr (@flashgrofficial) April 20, 2026

Στο νοσοκομείο Παίδων βρέθηκε για δεύτερη φορά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης. Επίσης, τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένεια του κοριτσιού, είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το χρονικό του σοβαρού ατυχήματος

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, κατά τη διάρκεια διαλείμματος, με την 13χρονη να πέφτει από μπαλκόνι στο έδαφος. Μαρτυρίες από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς η 13χρονη φέρεται να καθόταν πάνω στα κάγκελα πριν την πτώση.

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου, με ασθενοφόρο να μεταφέρει την ανήλικη στο νοσοκομείο.

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

Η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.