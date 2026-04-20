Χαϊδάρι: Μάχη για τη 13χρονη μαθήτρια - Την επανέφεραν στη ζωή πέντε φορές στο χειρουργείο

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες από τη μάχη που δίνουν οι γιατροί στο Παίδων «Αγία Σοφία» για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο Γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Μετά από μια εξαντλητική χειρουργική επέμβαση τεσσάρων ωρών, οι θεράποντες ιατροί κάνουν λόγο για «θαύμα», καθώς το κορίτσι υπέστη πέντε ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, με την ομάδα των χειρουργών να καταφέρνει ισάριθμες φορές να την επαναφέρει.

Η κατάσταση της υγείας της 13χρονης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Το παιδί φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν ώρα με την ώρα την εξέλιξη του αιματώματος στο κεφάλι. Η μαθήτρια διακομίστηκε διασωληνωμένη από το νοσοκομείο «Αττικόν» στο Παίδων, με την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ να είναι ακαριαία, φτάνοντας στο σχολείο μόλις τέσσερα λεπτά μετά την κλήση.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι για την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, η 13χρονη φέρεται να καθόταν στην κουπαστή του μπαλκονιού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από ύψος τεσσάρων μέτρων. Η σχολική νοσηλεύτρια πρόσφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Πλήρης διερεύνηση των συνθηκών

Συγκλονισμένη η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τις στιγμές του απόλυτου πανικού όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από το σχολείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αφού ενημερώθηκε για την πορεία της επέμβασης, τόνισε πως προέχει η υγεία της μαθήτριας, ενώ διαβεβαίωσε ότι η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος θα είναι πλήρης και προς κάθε κατεύθυνση.